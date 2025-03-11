美國人憂經濟衰退！　川普經濟顧問駁：關稅政策奏效

▲美國人認為自身經濟前景堪憂。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的一名核心經濟顧問10日駁斥了有關經濟衰退的擔憂，強調關稅政策雖引發市場不確定性，但正產生預期效果。然而，一份美國家庭調查顯示，消費者對自身經濟前景日益悲觀，美股也出現大幅下挫。

美國國家經濟委員會（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）在接受 CNBC 採訪時表示，儘管有部分分析預測第一季國內生產毛額（GDP）將萎縮，並且通膨問題仍待觀察，但美國經濟仍有許多值得樂觀的因素。他認為川普對加拿大、中國及墨西哥實施的關稅已促使製造業與就業回流美國，達到預期目的。

「展望未來，仍有許多理由可以對經濟保持極度樂觀。但毫無疑問，本季數據會出現一些波動」，哈塞特表示，這些波動主要來自於川普快速推進關稅政策的時機影響，以及部分來自所謂的「拜登（Joe Biden）遺產」。

川普政府多次批評其接手的經濟狀況，但當川普今年 1 月就任時，美國 GDP 增長已連續2年超越趨勢，消費支出強勁，失業率仍接近歷史低點。然而，近期多項經濟指標顯示增長趨勢正在放緩。

根據紐約聯邦儲備銀行（New York Fed）10日發布的美國家庭預期調查（Survey of Consumer Expectations），2月份受訪者對未來一年的財務狀況表現出更大悲觀情緒，就業、違約風險與信貸可獲取性預期均顯著惡化。其中，預期失業率在一年後將升高的家庭比例，已達 2023 年 9 月以來最高水平。

此外，亞特蘭大聯邦儲備銀行（Atlanta Fed）追蹤的「GDPNow」指標顯示，第一季美國經濟可能會收縮。對此，哈塞特回應稱，這將是「非常短暫的現象」，主要由歷史上大選後投資趨緩的趨勢所導致。他認為此影響應該在本月內消退，而關稅帶來的不確定性則應該在 4 月解決。