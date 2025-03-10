竹聯幫大老「麥可」涉恐嚇毆富商遭逮　被問「爭大位」急撇清

記者黃資真、黃宥寧、張君豪／台北報導

竹聯幫幫主黃少岑告別式甫落幕，幫內隨即爆發重大變動。掌管弘仁會、明仁會的大老「麥可」許瑞弘今（10日）早在住家遭檢警拘提。士林地檢署兵分多路搜索11處據點，帶回許等11名被告，全案正朝違反組織犯罪條例等罪方向偵辦。據悉，許涉及一起富商恐嚇取財案，被檢警問及是否意圖爭奪竹聯幫幫主之位時，當場臉色驟變強調：「沒有喔，麥害我。」

▲竹聯幫幫主「么么」黃少岑告別式甫落幕，未料今傳出幫內掌管弘仁會、明仁會的大老「麥可」許瑞弘遭拘提。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，許瑞弘涉及北市知名富商恐嚇取財案，檢警調查發現，該富商因投資爭議與人發生財務糾紛，後來許疑似介入，施壓討債，甚至動手毆打，使被害人感到嚴重威脅，最終決定報警求助。

檢警長期調查發現，竹聯幫仁堂旗下有弘仁、明仁、文仁、育仁及旭仁會，近期動作頻頻，並有幫派成員公然嗆聲「麥可哥」名號，加重恐嚇意味，檢警因此鎖定多名涉案人士，並於「安居專案」首日展開大規模行動。

然而，當檢警突襲許瑞弘住處，將其拘提時，他顯得錯愕不已，甚至在偵訊過程中，面對檢警試探性詢問：「是否有意爭奪竹聯幫幫主之位？」

許瑞弘聞言，臉色驟變，連連揮手否認，語氣緊張地強調：「我沒有喔！你們不要害我！」並急忙撇清，聲稱自己早已不管事，是有人以他的名義在外嗆聲。

知情人士指出，許瑞弘過去在黑幫內地位崇高，1994年創立「弘仁會」，後來轉戰中國發展，近年來則轉行擔任牧師，甚至成為上市櫃股東。然而，這次仍難擺脫黑道陰影，在「安居專案」首日即遭檢警鎖定拘提。消息曝光後，讓該人士直呼「太驚訝了」。

目前，全案仍在進一步偵辦中，檢警持續釐清許瑞弘的涉案情節，並擴大追查幫派勢力是否介入財務糾紛及非法活動。