最賺錢的竟不是熱狗！好市多「終極武器」曝　每年利潤1580億狠打

▲好市多會員費所賺取的收入，竟然超過熱門商品熱狗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國零售巨頭Costco憑藉獨特的會員制度與低毛利策略，在競爭激烈的零售市場中持續成長。儘管Costco的核心超市業務利潤率僅1.7%，遠低於澳洲超市Woolworths與Coles的4.6%，但仍能透過每年65美元的會員費，在2023年獲得了48億美元（約新台幣1580億元）的穩定收入。這使其在維持低價策略的同時，仍能獲利並吸引更多會員加入，形成強大的增長循環。

綜合外媒報導，Rask Invest創辦人兼首席投資長歐文（Owen Raszkiewicz）指出，Costco的會員費在收入上甚至超越了熱門商品熱狗的利潤。Costco的執行長Ron Vachris採取與傳統零售業相反的策略，選擇降低利潤率或提供更大包裝，讓顧客感受到更高的價值，進而提升會員續約率。目前，Costco的平均會員留存時間超過9年，且自2014年以來，會員費已調漲100%。

這種「由會員資助」的商業模式，使Costco的購買力不斷提升，帶動產品價格進一步降低，進而吸引更多會員。統計數據顯示，2023年Costco門市來客數年增5.5%，即使面對電子商務與Amazon等競爭對手，仍維持強勁成長。此外，Costco在藥品、貴金屬與電商領域的拓展，也顯示其多元化發展潛力。

目前，Costco市值已達4650億美元，本益比約60倍，股息殖利率僅0.4%。儘管估值較高，長期投資人仍對其未來發展抱持信心，認為Costco將持續受益於強大的會員模式與低價策略，在未來數年內維持增長動能。