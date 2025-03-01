好市多「前開式行李箱」4千有找！過來人見尺寸勸：要注意1事

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多（Costco）是許多人心目中的挖寶聖地，就有會員最近發現，賣場上架知名品牌的30吋前開式行李箱，價格是3899元，好奇求問「這個行李箱好用嗎？東西裝多了會不會很難拉？」貼文一出，一票紛紛點頭，「好用，剛從歐洲20天征戰回來！」不過也有人提醒該款行李箱的使用注意事項。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「這個行李箱好用嗎？東西裝多了會不會很難拉？」文中貼出一款D牌30吋前開式行李箱的照片。從官網可見，該款行李箱商品特色為前開式設計、深度可擴充、國際通用海關密碼鎖、360度滑順靜音輪等等，不含行李箱重量載重約25公斤。另外，現場價與線上購買的訂價便宜了100元，為3899元。

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看到貼文後，不少有入手的會員紛紛留言分享，「已買，使用多次，輪子好推，就怕超重，每次都要注意重量，太能裝的行李箱」、「剛從歐洲20天征戰回來，輪子好推也耐裝。在巴黎老佛爺百貨看到一模一樣的，要賣270歐元，在台灣都可以買兩個了」、「這款是飛機輪很好拉，應該說是四輪站立用推的，上開式行李箱也不佔空間。」

也有網友提醒，「30吋裝滿一定超過限重」、「跟團才建議28以上大箱，自助大眾交通我反而都帶24居多，28上下樓梯有點辛苦」、「如果太重會不太好拉，伸縮拉桿長度偏短，我自己裝到25公斤會有點拉不動」、「好用，但30吋往往裝滿都超過23kg。」還有人指出，「這款最吸引人應該是前開吧？這一兩年沒看到Costco有進其他前開的。」