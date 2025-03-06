曾賣到斷貨！好市多「1神級神飲」回歸　會員推爆：入手第2箱

▲好市多一款熱銷咖啡最近又突然上架，引發消費者熱議。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

好市多熱銷商品回歸！曾一度斷貨的生椰拿鐵咖啡，近期悄悄回歸，吸引網友熱烈討論，有會員說已經入手第二箱了，還有老饕推薦搭配好市多巧克力粉混搭，聲稱是絕佳組合。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，分享好市多「生椰拿鐵」的產品照詢問評價，從好市多官網資訊顯示，這款咖啡是馬來西亞知名品牌生產，選用100%阿拉比卡咖啡豆，主打濃郁椰子香氣與醇厚口感，獲得會員滿意度4.4顆星的高評價。

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▲「生椰拿鐵」來自馬來西亞知名品牌，先前曾熱賣到斷貨。（翻攝臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

從網友的熱烈反應可以看出，這款飲品風味獲得許多好評，「大推特推」、「之前斷貨了，現在又有了嗎」、「我入手第二箱了哦！」；還有人滿意這款咖啡的低糖成分，「好喝推薦，它糖的成分比例很低」；另外，部分網友也傳授自己的獨家喝法，「400cc杯子，覺得泡2包比較夠味」、「不錯喝+奶粉香味更濃」、「好喝！泡冰的超讚」、「好喝，再加好市多巧克力粉，絕配」。

這款產品雖然受到不少人推薦，但也有部分消費者反應過於甜膩，「感覺椰味是椰糖的味道」、「平時喝無糖飲，覺得的甜」、「我喝幾包，無法接受那個味道，一整個怪，可能我習慣每天喝那種咖啡店泡的拿鐵」、「我覺得好甜喔」；也有人抱怨椰子香氣不足，「完全沒有椰子的香味，第一次感覺被騙了，和正常的三合一咖非沒區別」。



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