會員有感好市多「水果變少了？」　內行搖頭：跟傳統市場一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人喜歡到美式賣場好市多（Costco）挖寶，每一區都有不同的東西可以採購。但就有會員納悶發問，好市多近期好像很少有水果，「請問大家有發現嗎？」「為什麼呢？」其中，有不少人猜測，會不會是太多人挑選摸壞水果，好市多才減少品項。不過，就有內行人搖頭，分析真正原因。

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」發問，「請問大家有發現嗎？好市多近期很少有水果為什麼呢？」貼文一出，就有會員也直點頭，「我也覺得，這周六去北屯店，也覺得水果種類少了。」大多人則猜測，「無法管制會員用手測試的行為？」「因為手賤的人太多無可奈何，所以我也不敢買，都摸來摸去、捏來捏去。」

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還有內行指出，「現在這時節（冬末春初）本就是水果生產淡季，本土水果如香蕉、鳳梨、釋迦、橘子…都過了盛產期，而南半球的澳洲、南美洲等夏季水果剛進產期不久，要等貨運來台灣還有一段海運時間要等候。常逛傳統市場的老一輩都知道，過年後這段時間一般都是各種水果價高量少的時候。」

不過，也有會員疑惑，「咦？！嘉義店水果很多啊」、「少？超多種類啊！該有都有」、「很多啊！哪有少？」「北投都有兩區水果，而且還越來越多，不像是有少的跡象。」