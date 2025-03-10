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醉倒鐵軌上「被輾過」驚悚瞬間曝光！　秘魯男下秒奇蹟爬出來

▲▼醉倒鐵軌上「被輾過」驚悚瞬間曝光！　秘魯男下秒奇蹟爬出來。（圖／翻攝X）

▲胡安把鐵軌當枕頭，當場被輾過。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

秘魯首都馬利（Lima）8日發生離奇事件，一名男子喝醉之後，醉到躺在鐵軌上，被火車當場輾過去，卻奇蹟似地生還，意外過程都被監視器拍下。

根據畫面，28歲的胡安（Juan Carlos Tello）仰面躺在地上呼呼大睡，只見他把鐵軌當成枕頭，顯然已經醉到不省人事。

此時，刺眼的燈光照射在他身上，巨大的火車頭也急駛而來，儘管胡安及時甦醒，把頭給縮了回來，卻仍閃避不及，被捲入車底，等到列車終於停下來，一動不動地躺在原地。

令人意外的是，胡安隨後竟然自行從車底爬出來，跌跌撞撞地站起來，然後又一臉痛苦地癱坐在地。稍後流出照片顯示，他的手臂纏上厚厚的繃帶，衣服上也沾有血跡，但奇蹟似地只受了輕傷，已經送往當地醫院治療。

太陽報報導，這是一列貨運列車，正沿著例行路線，朝著安地斯山脈前進，未料遇上這起意外。當地官員哈維爾（Javier Avalos）說，「火車把他撞倒了，但奇蹟發生了，他沒有死。他顯然處於酒醉狀態，在列車軌道上睡著了，沒有感覺到火車要來了。」

 
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