中壢大彎道5天3起車禍！　網回「每天都經過」：真的是人的問題

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區環北路興和路口附近昨日上午才發生自小客車自撞行人道路樹，晚間又發生黑色賓士車與機車碰撞事故，這已是該路段5天內的3起事故，社群上稱之為「瘋狂大彎路」，並剪輯近年來所發生的多起事故，究竟是否為道路設計不良？網友則回應「是人的問題，三寶駕駛習慣不良所導致。」

▲中壢區興和路和環北路口附近，早上才發生自撞路樹車禍。（圖／中壢警分局提供）

▲▼晚上又發生賓士車從路口匯入車道撞上機車。（圖／中壢警分局提供）

昨日上午9時許59 歲許男子駕駛自小客車行經中壢區環北路轉彎時不明原因自撞路樹，將路樹也遭連根撞斷，並造成許男及乘客廖男受傷及腦震盪；接著晚間7時許又發生59歲任姓女子駕駛黑色賓士車沿興和路直行匯入環北路(往平鎮方向)時，與沿環北路直行之45歲陳男所騎乘普通重型機車發生交通事故，致使陳男受有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清，警方呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口，或左、右轉匯入車道時，除提前打方向燈外，更要減速慢行看清有無來車或行人，以維護自己及其他用路人安全。

由於一日同路段發生兩起車禍，再追查4日晚間該路段也同樣發生小客車匯入環北路時撞擊機車的車禍，短短5天就發生3起車禍，社群「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」村長特別剪輯近年該路段發生車禍影片上傳，並稱之為「瘋狂大彎路」，網友回「看起來都是駕駛人各別問題所導致」、「沒有大彎路，是小彎路」、「每天都過，其實一點都不彎，真的是人的問題」、「一堆三寶出路口不停不看直直衝」。