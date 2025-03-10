三重汽機車相撞！黃牌騎士翻一圈半噴飛10米　頭部重創送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區今（10日）上午7時許發生一起驚悚車禍。37歲范女駕駛小客車要送小孩去上學，左轉時未禮讓直行車，與20歲林男騎黃牌重機發生碰撞，林男撞上范女車車頭後，在空中翻了一圈半後，噴飛約10米再翻滾到人行道。

▲林男被撞後在空中翻了一圈半，事故現場零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

救護人員獲報到場，林男意識清楚頭部重創及身體多處受傷，經送醫幸好沒有生命危險，警方到場後立即管制疏導交通，排除事故車輛，同時依規定測繪記錄，詳細肇事原因尚待釐清中。