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台中1天2起！帽T男砸賓士「車窗破大洞」還送珍珠　孕婦嚇壞

▲▼ 台中一日2起砸車糾紛！帽T男砸破賓士「加碼珍珠」　警追查中。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市西屯區今日中午傳出砸車糾紛，已經是台中今日第二起類似案件。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市今日不平靜，西區今日(4日)上午8時許才傳出行車糾紛，一名葉男持球棒砸車。西屯區下午13時也傳出類似案件，一名張男駕駛賓士轎車，疑似跟另台黑車在國道匝道差點發生碰撞，結果黑車2男下車後狠砸車窗，隨即落跑，警方已組專案小組追查。

初步了解，張男行經國道1號中清交流道時，因施工縮減車道，變換車道時，與臨車差點發生碰撞，疑似引起該車不滿，該車男子在進入平面道路後，持續尾隨在後。於台灣大道與黎明路口時，持不明物砸破後擋風玻璃。

▲▼ 台中一日2起砸車糾紛！帽T男砸破賓士「加碼珍珠」　警追查中。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該輛賓士車後擋風玻璃被砸穿。（圖／記者許權毅翻攝）

第六警分局表示，警方獲報後迅速到場，立即組成專案小組展開追查，已鎖定涉案車輛及特定對象，刻正擴大調閱監視器，積極追查犯嫌到案依法偵辦。民眾嚇得在社群平台發文指出，車輛不只被砸破，還被砸飲料，車上留下「珍珠」，且車上有孕婦，受到不小驚嚇。

▲台中西區今早2輛自小客車爭道，駕駛怒下車持球棒猛砸。（圖／Wowtchout地圖型行車影像分享平台提供）

而西區五權西路一段與五權路口上午8點多，也發生一起行車糾紛，同是49歲的葉姓男子和莊姓男子2名駕駛互不禮讓，相互爭道，最後2車緊貼著停在路中央，葉男氣憤下車，持球棒朝莊男車窗猛砸，造成莊男左手指被玻璃割傷，警方獲報到場，2車已駛離，事後傳喚到案說明，將葉男依傷害、毀損罪嫌送辦。

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