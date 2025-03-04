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挖出10年血淚對話「去日本了不起喔」　萬人炸鍋洗版！

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

代購紛爭時有所聞，甚至有親友為此決裂。「日旅達人」林氏璧昨日就翻出10年前在社團看到的相關案例，驚喊「還沒遇過更扯的！」而上萬網友看完對話截圖也炸鍋，洗版直呼「真是人不要臉天下無敵」、「到底有什麼毛病啊？講完好像可以直接封鎖」。

林氏璧昨日在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提到，今天在群組中，有網友討論去日本幫朋友代購，被指定到某一間分店去買，回來算價錢時，還算優X券的折扣，更扣掉信用卡的回饋%數，然後匯率多少也都斤斤計較，這讓他不禁想起10年前的一段對話，「這案例應該是我看過最扯的，過了10年，我還是沒有遇過更扯的！」

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當年，苦主公開血淚對話時，透露對方是朋友的女朋友，兩人只見過2、3次面，「基於她男朋友是個好人，我對她相當客氣，沒想到她把我的客氣當大氣，我也收回我的客氣、回絕她了。遇到這種委婉拒絕聽不懂的，那就直接拒絕，實在不缺朋友！」

▲超離譜對話。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

▲超離譜對話。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者，點圖可放大）

只見對方主動傳訊息要求代購，還一副理所當然地說「我要的藥妝店都有啊！妳們一定會去藥妝店的啊！去日本不去藥妝店要幹嘛！」不僅如此，該女更狂列一長串清單，包括10瓶小花眼藥水、4瓶合力他命、2瓶若元錠、5盒太田胃散、液態OK繃還有N97吹風機。

在原PO委婉表示，怕影響大家的行程及行李裝不下後，該女仍不依不饒，直到她明確拒絕，才悻悻然地回「不要就算了，講那麼多幹嘛，去日本了不起喔！」

經典對話狂吸超過1.2萬人朝聖，紛紛回應「最近才在回顧11年前瘋雷神，被盧代購的貼文」、「幫朋友同事代購過，但都是規矩說好，所以只要太誇張的，一律不接受」、「哇！竟然過10年了，好懷念的貼文，當時造成轟動」、「出國旅遊是去享受旅程，不是去幫別人搬貨回國」、「看到關鍵字：合力他命、若元錠、太田胃散，都會莫名火大起來」、「沒什麼了不起的話，自己去就好了啊」、「非常沒有禮貌」。

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