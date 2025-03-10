沈富雄獻計反制大罷免：國民黨只有一條路

▲罷免國民黨區域立委有32人已進入第二階段連署。（圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

全台「大罷免」行動持續推進，國民黨仍要「以罷制罷」，但截至目前，中選會公布的第一階段提議連署結果顯示，已有32名國民黨立委罷免案通過，反觀民進黨立委罷免案則全數未過關。對此，前立委沈富雄稱，國民黨的戰略錯誤，應該要「看清民進黨的面目」，並透過統一口徑向外界說明其背後目的，而不是單純強調自身清白。

沈富雄9日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，國民黨的戰略目前「沒有能量」，許多人將責任歸咎於黨工、青年團及相關組織，但問題的核心在於戰略方向。他指出，國民黨拿「以罷制罷」作為對抗手段，這是錯誤的做法，因為若認為民進黨的大罷免行動不合理，國民黨又採取相同的方式應對，只會讓雙方看起來「天下烏鴉一般黑」，而非真正解決問題。

沈富雄稱，國民黨唯一能走的路，就是清楚「揭露民進黨的真面目」，並向社會大眾說明這場罷免行動的本質、推動者的意圖，以及背後的政治目的。

當節目主持人錢怡君詢問，是否意指國民黨應該直接揭露民進黨的問題，讓社會看到其真正的動機，沈富雄聲稱，「對，他們就是亂臣賊子。」

對於國民黨立委大肆砍國家預算，民進黨與民間團體因此發動全台大罷免。沈富雄質疑，國民黨的法律團隊是否深入研究「大罷免」的憲法與法律基礎，雖未必有違憲，但絕對不合適，是創下了憲政惡例。