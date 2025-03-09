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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠狂咬柯志恩夫兒是美國公民　藍：李孟諺外遇陸女又該當何罪？

▲▼國民黨團召開 捍衛農業權 國土計畫法 没共識 莫上路 記者會 林思銘 張嘉郡 柯志恩 許宇甄 馬文君 楊瓊瓔 丁學忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩遭爆丈夫與兒子不只在美國生活，兩人也都是美國公民。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委柯志恩曾坦言，兒子在微軟工作當然有美國身分，在美國工作有綠卡很自然；但自稱她兒子前女友卻踢爆，柯的兒子不是持綠卡，而是美國公民，遭綠委賴瑞隆狠酸，「疑美是工作，移美是生活。」前國民黨青年部主任陳冠安今（9日）表示，台灣人在世界打拚、發光發熱，在賴瑞隆們眼裡卻是十惡不赦的惡行，「鄭文燦、梁文傑上澳門酒店被招待；如趙天麟、李孟諺外遇陸籍女子，又該當何罪？」

針對柯志恩丈夫與兒子的美國公民爭議，賴瑞隆表示，柯志恩回應稱她從未隱瞞先生、子女在美工作的事實，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分，「國民黨立委一個樣，疑美論、美積電是工作，自己或家人買美房、拿綠卡甚至美國公民，是生活。」賴瑞隆批，留在台灣佔盡台灣好處，把先生孩子在美國取得最大家庭利益，卻仍配合國民黨把民主台灣鎖進專制中共手裡，「這種雙面雙標，只有自己不顧台灣的自私思維，沒有人能接受！」

陳冠安今表示，昨天綠營側翼、青鳥又發動集體作戰，一窩蜂跳出來打柯志恩。正確來說，打的還不是柯志恩，而是柯志恩在美國的兒子。更誇張的是，這種不分青紅皂白打家人的不入流戰法，還不只側翼這樣幹，連要選高雄市長的新系綠委賴瑞隆都上車。

陳冠安直言，這寫人打的點沒有犯法、沒有任何不當行為，只是揭露柯志恩兒子在美國工作、他有美國相關身分，如此而已。柯志恩的家人，早在她從政以前，就住在美國。柯也從來是開大門、走大路，對此直言不諱。

「然後賴瑞隆和側翼們做了什麼？拿柯志恩的家人來做政治攻擊」。陳冠安質疑，翁達瑞之流，更是偵訊般，要柯志恩回答老公、兒子、女兒在美國做什麼工作、為何在美國工作、取得身分途徑時序為何？連家人都不放過，這就是新潮流、賴瑞隆、綠營側翼。

陳冠安感嘆，台灣人在世界打拚、發光發熱，在過去，被視為是台灣夢、台灣精神、台灣經濟起飛的基石。然而現在，在賴瑞隆們眼裡，卻是十惡不赦的惡行，罪及家人，要挖墳掘墓。「那我就想請問賴瑞隆，如果兒子在美國工作，就要被你攻擊，那如鄭文燦、梁文傑上澳門酒店被招待；如趙天麟、李孟諺外遇陸籍女子，又該當何罪？」這種人格水準，只會被溫暖善良的高雄人所唾棄。

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