比葉元之還危險！　歷史哥曝「大罷免」最瀕危藍委

▲葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

國民黨對於遭遇罷免挑戰的區域立委展開內部民調，結果顯示台東縣立委黃建賓面臨激烈挑戰。儘管外界普遍認為新北市立委葉元之是最危險的藍委之一，但知名網紅「歷史哥」李易修卻指出，從基本盤來看，黃建賓的情勢更為嚴峻。

歷史哥9日在中天《週末大爆卦》節目中分析，黃建賓的危機來自於當初民進黨內部分裂，導致他以相對優勢當選立委。此外，黃建賓雖然年輕，卻屬於地方型政治人物，家族背景主要在台南，曾在高雄求學，能從大武鄉長一路當選立委，本就是台灣政壇少見的案例。

歷史哥進一步指出，台東縣的政治結構具有「原漢不分家」的特性，藍營基本盤較穩固，然而問題在於黃建賓的選區基本盤本來就不夠堅實。首先，民進黨內部分裂讓他受益，並非自身盤勢穩固的結果；其次，台東市人口已經占全縣的一半，而當地民意相對不友善，這都使得他的罷免風險升高。

不過，歷史哥也認為，國民黨在台東縣仍具有一定優勢，尤其前後任縣長皆為國民黨籍，若縣府資源全力支持，即便「吃相難看」，也要把黃建賓這一席保住。

根據最新罷免連署進度，目前共有32名國民黨籍立委罷免案通過第一階段，進入第二階段連署。其中包含王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯等人，這場罷免戰的後續發展備受矚目。