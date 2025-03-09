各國使節參觀台南國際蘭展　齊讚蘭花產業卓越成就

▲美國在台協會高雄分處張子霖處長上午偕家人前往參觀蘭展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」8日在後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區開園，吸引許多民眾購票前往，開幕典禮更有來自聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、智利、加拿大、奧地利、新加坡、菲律賓、日本、紐西蘭等10國的17位國際使節，一同共襄盛舉。美國在台協會高雄分處長張子霖9日特別帶著全家人一同前往參觀。

▲聖文森及格瑞那丁大使柏安卓參觀台南國際蘭展。

聖文森及格瑞那丁大使柏安卓表示，這是她第四度參觀台灣國際蘭展，她發現今年的展區規劃不同於去年著重的花藝藝術，而是展現了蘭花在自然生態環境裡生長的景致，同樣非常美麗。

第一次參加台灣國際蘭展的新加坡副代表蕭偉雄則表示，一款名為Vanda Miss Joaquim的蘭花，是新加坡的國花，看到台灣國際蘭展營造出蘭花在熱帶雨林環境生長的樣貌，覺得非常美麗。他也提到，上一屆亞太蘭花會議在新加坡舉辦，這屆剛好來到台灣，能夠代表出席感到非常高興。

台南市政府表示，各國國際使節對這次台灣國際蘭展內容皆表示肯定，展覽不僅呈現絢麗多彩的花卉藝術，還結合高科技元素，充分展現產業未來發展的潛力。台南市政府指出，台南作為台灣蘭花產業重要基地，不僅展現卓越的栽培技術與研發實力，還成功將人工智慧與淨零排放技術融入產業，為全球蘭花市場樹立新標竿。

▲加拿大駐台代表伉儷以及奧地利駐台代表參觀台南國際蘭展。

本屆亞太蘭花會議與台灣國際蘭展首次合併舉辦，為期16天的活動吸引34個國家參展，設有50場專業論壇，涵蓋蘭花育種、栽培、科學研究與產業永續發展。期待透過蘭展及亞太蘭花會議，促進更多國際合作，深化全球蘭花貿易與技術交流。