妹子求找「容易請假的工作」　網給答案！1行業超爽：常請10天出國

▲原PO求問好請假的工作。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「一直以為請假是少數人的特權！」一名女網友透露，上一份工作無法請假，主管總是以人力不足、同事都沒休為由打槍她，直到聽聞友人常請假出國，才發現不同產業的「請假文化」差這麼多。對此，原PO求問哪些工作請假不會被刁難呢？有網友曝1產業，當天下午想請就請，甚至能請7至10天爽出國。

一名女網友在Dcard表示，之前在醫療領域工作，幾乎無法請假，儘管有公假、事假，但每次提出申請都會被各種刁難，幾乎都是以沒人力為由，或是其他同事都沒請假來情緒勒索她。

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也因此原PO以為「無法請假」是職場的常態，請假是少數人的特權，直到某次朋友隨口聊到瘋狂請假出國的話題，才發現工作領域不一樣真的差很多。

原PO說，該位友人從事資訊產業，直言同事們都很常請假，甚至請5天以上去歐洲旅遊。對此，原PO好奇拋問，有沒有什麼工作是可以常常請假，且請假無壓力，不會被主管情緒勒索，讓她可以當作轉職參考。

底下網友回應，「科技業大公司通常不是主管職都蠻好請的」、「保險業務也能了解看看，時間自主彈性，自己安排好時間即可，每個月出國也沒關係」、「自己開店（家族企業）、創業、房東、公務人員或直銷」、「去考國營公職」、「PT類型的都很好請吧」、「科技廠二休二，請2天休4天，請4天休10天，我同事一年就出國兩三次」、「前公司外商，假給得大方，但也常態加班，換了補休一堆，我曾經直接請半個月」。

留言串中，不少住宿業員工分享，「之前在飯店櫃檯，基本上每兩個月都會請7-10天出國」、「飯店訂房職務，我甚至可以直接喊今天下午特休，只要上班達最低人力就好，其他隨便」、「房務旅館櫃檯，月休八天，紅字再多休一天，每個月都能請三天連續休假，也能請四天以上，人力安排好就好，每年還有三千元旅遊補助」。