基隆七堵消防分隊升格特搜隊　長庚醫院提供醫療資源助陣

▲基隆市特種搜救隊強力升級。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與基隆長庚醫院於今（3日）正式簽訂合作備忘錄，旨在提升基隆市的災害應變能力，並整合公私部門資源。此次合作將強化特種搜救隊的醫療支援體系，使救災行動更具國際水準。同時，市府宣布將七堵消防分隊升格為專責特搜分隊，並推動成立基隆市首支搜救犬隊，進一步提升搜救能力。

基隆市長謝國樑在致詞中感謝基隆長庚醫院的支持，並強調基隆市特種搜救隊在多次災害搶救行動中，展現高度專業能力。他以0403花蓮地震為例，指出基隆市特搜隊在道路中斷的情況下，仍完成環島救災壯舉，支援花蓮地震救災達84小時，獲得社會大眾的高度讚許。市府將持續支持特搜隊的發展，目標是通過國際中型救援隊認證，進一步提升城市防災與應變能力。

▲基隆市長謝國樑（左）、基隆長庚醫院賴旗俊院長（右），正式簽訂合作備忘錄。

基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，搜救與醫療密不可分，此次合作將建立緊密的聯繫，並在平時進行聯合訓練，確保在重大災害發生時能發揮最大效益。未來，基隆長庚醫院將全力支持特搜隊的任務，提供必要的醫療資源與專業協助，確保搜救行動的順利進行。

簽約儀式後，謝國樑授予七堵消防分隊特搜隊臂章，象徵特搜隊正式邁向新階段。現場還進行了電動車救援及滅火演練，展示如何利用緊急斷電插銷、底盤瞄子、防火毯等專業設備，有效降低電動車火災對市民生命財產的威脅。

基隆市府表示，此次合作備忘錄的簽訂，不僅加強平時的救災訓練與經驗交流，還確保在特搜隊出動時，醫院能提供醫護人員、管制藥品等支援，保障救援現場的醫療品質，並對特搜隊員的健康管理提供更完善的後勤支持。市府期望透過此次合作，進一步提升基隆的救災能力，為市民的安全提供更堅實的保障。