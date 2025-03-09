　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

▲▼ 立法院 國民黨黨團大會 洪孟楷 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

醫師施景中對外聲稱「某立委」助理因其小孩就診不滿意，找相關首長來辦公室，該立委當場「耍官威」，遭網友點名的國民黨立委洪孟楷雖強調「超級冤枉」，但仍遭綠營側翼洗版。洪孟楷於今（9日）深夜再發臉書文澄清，自本屆立委開始他就遭受到莫名的抹黑，「改天出現洪孟楷偷踹老太太，洪孟楷上廁所沒洗手，可能也都不意外」。

洪孟楷說，自己一定尊重專業、尊重文官，因為每一位公務同仁都是中華民國的基石，這是我過去到現在永遠不變的信念，但本屆立委任期開始，遭受到許多莫名的抹黑，「明明是公開的委員會質詢，可以扭曲成索取台積電機密資料；前往棒球場看球也被影射留下垃圾沒有帶走，但真相是有垃圾的座位根本不是他的位子；還有昨天完全不曾做過的事，卻被影射是我在耍官威」。

洪孟楷表示，甚至昨天還有電視台記者要他自錄影片回應澄清，而他回答，「從來沒做的事，要我自己錄影解釋從來沒做過不是很荒唐嗎？是不是應該爆料者要拿出證據，證明到底他講的是誰才對呢？」洪也自嘲，「改天出現洪孟楷偷踹老太太，洪孟楷上廁所沒洗手，可能也都不意外」。

洪孟楷批，說他耍官威，真的太扭曲事實了；認識他的人，或是行政官員們，應該都可以證明，不管是官員的拜會、或是協調會，他一定以禮相待、專業對談，絕對不曾、也絕對不會「耍官威」。

洪孟楷指出，尤其最近新會期即將開始，許多各部會的首長前來拜會，他一定空出時間跟他們好好溝通討論，並且也傾聽他們新會期的計畫和想法。了解接下來想做的事情是什麼，他能夠站在什麼角度上合理的監督、協助。

洪孟楷強調，自己常常也會向官員表達，身為在野黨，他的責任就是監督，但他一定站在合理的角度來檢視，絕對不會刁難或是刻意的找碴。他更自始至終相信，執政政黨都有輪替的一天，但是優秀的公務同仁就是整個國家的基石、社會安定的力量，所以大家願意做事，他一定給予肯定。

洪孟楷感嘆，盼謠言止於智者，自己更不會懼怕任何的抹黑跟扭曲；但他也真的懇請，即便是綠營的支持者想想，當連無中生有的事情都可以污衊，這樣的台灣是你我想要生活的環境嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解
李唯楓祕密結婚！　富家女老婆曝光
快訊／柯文哲8：53抵達奔喪！面無表情「無戒具」穿藍黑外套

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

柯建銘出席柯文哲爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人，才能在社會立足」

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

LIVE／柯文哲送爸爸最後一程　政要齊聚現場逾1200人出席告別式

ET民調／新北8大經濟發展政策平均滿意度破8成 　73.5%市民肯定侯友宜維持地方繁榮表現

比葉元之還危險！　歷史哥曝「大罷免」最瀕危藍委

影／送父親最後一程！　柯文哲從土城看守所出發赴新竹奔喪

影／柯文哲媽媽抵達告別式現場　被問是否希望兒待久些哽咽了

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

柯建銘出席柯文哲爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人，才能在社會立足」

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

LIVE／柯文哲送爸爸最後一程　政要齊聚現場逾1200人出席告別式

ET民調／新北8大經濟發展政策平均滿意度破8成 　73.5%市民肯定侯友宜維持地方繁榮表現

比葉元之還危險！　歷史哥曝「大罷免」最瀕危藍委

影／送父親最後一程！　柯文哲從土城看守所出發赴新竹奔喪

影／柯文哲媽媽抵達告別式現場　被問是否希望兒待久些哽咽了

戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

蔡依珊突PO左眼傷腫照！慘遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷了

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

道奇再傳傷情！潛力中繼投手右肩手術本季報銷

星巴克3／10起「連兩天第二杯半價」　大杯以上即享優惠

日綜藝天王病倒停工！公司認「身體出狀況」…主持搭檔涉性侵消失

活氧科技＋高溫洗滌＋活氧槽潔淨！防堵流感季「BOSCH洗衣機」讓病毒無所遁形

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

政治熱門新聞

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

比葉元之還危險！　歷史哥曝「大罷免」最瀕危藍委

影／送父親最後一程！　柯文哲從土城看守所出發赴新竹奔喪

LIVE／柯文哲送爸爸最後一程　政要齊聚現場逾1200人出席告別式

爆料立委耍官威！施景中：不是洪孟楷

柯爸告別式今舉行　藍綠大咖花籃送抵會場

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

美要求台義務役延至2年　退將示警3問題

影／柯文哲媽媽抵達告別式現場　被問是否希望兒待久些哽咽了

沈富雄獻計反制大罷免：國民黨只有一條路

柯建銘出席柯文哲爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

美方要求台灣義務役延長至2年？　國防部駁斥：內容顯非事實

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

綠狂咬柯志恩夫兒是美國公民　藍青年開轟

更多熱門

相關新聞

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

全台大罷免烽火連天，目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，台大婦產科醫師施景中在臉書爆料指出，某位通過第一階段的立委，施壓國民健康署署長、中央健保署署長；該事揭露後，貼文下方有人直指是國民黨立委洪孟楷。對此，洪孟楷在臉書上發出三點聲明，並直言「超級冤枉」，惡意影射實在太過誇張。

醫界拒鑑定檢方偵辦卡關　法務部讓步了

醫界拒鑑定檢方偵辦卡關　法務部讓步了

首見醫師擔任食藥署長　藥師公會不認同

首見醫師擔任食藥署長　藥師公會不認同

慎入！女口中拉出「超長寄生蟲」驚人畫面曝

慎入！女口中拉出「超長寄生蟲」驚人畫面曝

妻戀上兒子老師　尪嗆小王：我傳裸照給你

妻戀上兒子老師　尪嗆小王：我傳裸照給你

關鍵字：

洪孟楷官威施壓醫師施景中

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面