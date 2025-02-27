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首位醫師擔任食藥署長　藥師公會不認同：難道只管餐廳不中毒？

姜至剛接任食藥署署長。（圖／食藥署提供）

▲姜至剛接任食藥署署長。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新任食藥署長由台大醫學院毒理學研究所教授兼所長姜至剛接任，這也是首位醫師背景的食藥署長。藥師公會今（27）日發布聲明「深感遺憾」，不認同但尊重本次人事任命，也呼籲政府應重視不同專業領域聲音的重要性。理事長黃金舜更直言「沒有辦法接受」，食藥署長要處理藥物問題包含缺藥、再生醫療，其背景僅為毒物，「食藥署長只有管餐廳不中毒，我想沒有這麼單純吧。」

▲▼國策顧問黃金舜出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會。（圖／記者李毓康攝）

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▲藥師公會理事長黃金舜，資料照。（圖／記者李毓康攝）

懸缺一個多月的食藥署長一職，今日正式由食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛正式接任，不同以往署長多為藥學背景，這次首度由醫師擔任職務。台大醫院院長吳明賢特別出席交接典禮，力讚姜至剛研究專長為醫學、食品安全與藥毒理學等，精通藥品及毒理，且具法律碩士學位，「是不可多得的三刀流人才」。

不過，此人事任命卻引起藥師公會不滿。黃金舜受訪直言，全聯會幾個月前就公開呼籲衛福部應優先考量藥學背景的人員來擔當，食藥署主管業務包含食品、藥品、化妝品、再生醫療，很需要專業分工，而醫師的訓練和專業皆著重在對人類疾病之理解和研究，與藥品、食品等專業領域有別。

黃金舜說，今天衛福部長邱泰源找姜至剛來擔任食藥署長，公會立場雖然尊重，因為要找什麼人是他的職權，但衛福部的口腔司長是牙醫師、中醫藥司司長是中醫師、照護司司長就是護理師，現在食藥署管全台灣的食品跟藥品，竟然找醫師擔任，「我們沒有辦法接受！」

黃金舜表示，姜至剛背景為毒物，「食藥署長只有管餐廳不中毒，我想沒有這麼單純吧。」現在輸液供貨問題仍在，未來若有缺藥問題，藥品相關物流、倉儲管理都很需要相當專業，若藥品管理一團亂，倒霉的還是藥界從業人員與人民。他也喊話姜至剛應該提出藥品發展相關想法與願景。

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