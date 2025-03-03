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鑑定須具名掀醫界反彈！檢無奈又焦慮　法務部暫停管考3個月

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲醫療糾紛查辦受阻檢方壓力大增，法務部今指出將暫停管考三個月。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

2023年底，司法院修正《刑事訴訟法》鑑定條文，要求醫師鑑定須具名，引發醫界反彈，紛紛拒絕承接司法鑑定，導致醫療糾紛案件進度延宕。為因應困境，法務部宣布自今年3月1日至5月31日，暫停醫療糾紛的辦案期限管考，以減輕檢察官行政壓力，提升偵辦彈性。

醫療糾紛案件涉及專業醫學判斷，檢方在偵辦過程中，須依賴專業醫療機構提供客觀的司法鑑定意見，以釐清是否涉及醫療過失、診療疏失或其他法律責任。然而，近期檢察機關多次向醫事審議委員會及相關醫療單位提出囑託鑑定，卻遭到拒絕，使得案件偵辦進度受阻。

由於醫學專業與司法體系在認定標準上存有落差，部分醫療機構擔憂鑑定意見可能影響法院判決，甚至衍生法律風險，因此傾向不介入司法程序。此舉導致檢察官無法取得關鍵證據，使醫療糾紛案件的偵查與審理更加困難。

為避免醫療鑑定受阻影響檢察官的績效評估與案件時效，法務部決定，自今年3月1日起至5月31日，暫停適用「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」的各項辦案期限管考，讓檢察機關在偵查醫療糾紛案件時，能夠更具彈性，以避免因鑑定延誤而影響案件處理。

法務部強調，此次暫停管考並不影響案件的追訴時效，檢察機關在此期間仍須確保案件偵查進度，並依法掌握追訴權時效，避免因管考暫停而影響司法程序。

一名不願具名的檢察官無奈表示：「醫療糾紛案件本就偵辦不易、調查耗時長，如今又因無法取得醫學鑑定而進一步積壓案件，使第一線檢察官面臨龐大壓力。」

然而，有檢察官直言，管考暫停只是短期權宜之計，真正的問題仍在於醫界與司法合作機制的不完善，若無法獲得專業鑑定支持，許多醫療糾紛案件恐難以推進。

法務部此次暫停管考的措施，雖然能短暫減緩檢察機關的壓力，但長遠來看，醫療鑑定機制的問題仍亟待解決。如何在保障醫師執業權益與維護病患權益之間取得平衡，將是司法與醫界共同面對的挑戰。

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