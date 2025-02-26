妻戀上兒子老師「還視訊調情」　醫師尪嗆小王：我傳裸照給你

▲醫師懷疑妻子出軌，怒嗆小王：要不要我傳裸照給你。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

名吳姓開業醫師偶然發現妻子與兒子的劉姓高中數學老師關係密切，懷疑兩人有不當往來。求證後發現兩人曾透過視訊調情，他寫EMAIL給劉姓老師怒嗆「要不要我傳幾張裸照給你？」，並以侵害配偶權提告求償100萬元。雖然妻子與劉男皆否認出軌，但法院認定兩人互動已逾越一般社交界線，最終判決吳妻須賠償5萬元。

判決指出，吳姓醫師與妻子結婚20多年，育有3名子女，為了栽培孩子，他們將子女送往加拿大求學，吳妻也長期在台、加兩地奔波照顧孩子。但2021年9月，吳姓醫師發現妻子與兒子的數學老師劉男互動頻繁，甚至在視訊通話中互相調情，讓他起疑。

為了查明真相，吳醫師開始錄音蒐證，並在掌握關鍵證據後，透過電子郵件向劉男質問「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？要不要我傳幾張裸照給你？」但對方未作回應。

吳醫師隨後向劉男任職的加拿大學校校長投訴，並向友人透露兩人的曖昧對話內容，表示雖未「抓姦在床」，但已有足夠證據證明兩人關係不尋常，因此提告配偶權遭侵害，求償100萬元。

法院審理時，吳妻辯稱兩人只是普通的家長與教師關係，且她在2021年初曾發現丈夫疑似與診所員工有婚外情，當時自己身心受創，劉男只是關心並鼓勵她，兩人並未發展不正當關係。而劉男則否認電話調情，並聲稱錄音檔中的聲音並非他本人。

但法官發現，錄音內容顯示吳妻與劉男在視訊時，除了穿著睡衣，還談及旅行計畫，甚至提到「一起洗澡」等親密話題，言語與熱戀中的情侶無異，超出一般正常社交範圍。法院認定這段關係已經侵害吳姓醫師的權益，但由於吳醫師早在2021年7月即掌握關鍵錄音，卻直到2023年8月才正式提告，已超過民法規定的2年追訴時效，吳妻的賠償責任因為婚姻關係仍持續並未消失，因此僅判決吳妻須賠償5萬元，全案可上訴。