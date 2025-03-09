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北韓首公開自造核潛艦！　將嚴重威脅南韓、美國

▲▼北韓曝光自造核潛艦影像，外界尚無法確定真偽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓曝光自造核潛艦影像，外界尚無法確定真偽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張靖榕／綜合報導

北韓近日首次公開展示一艘自稱正在建造中的核子動力潛艦，若消息屬實，恐將對南韓及美國構成重大安全威脅。

美聯社報導，北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）今（5）日發佈消息稱，國家領導人金正恩日前視察一座大型造船廠，了解戰艦建造進度，並公開了一艘被稱為「核子動力戰略導向飛彈潛艦」的照片。然而，報導未透露更多細節，僅稱金正恩聽取了相關建造進度的簡報。

南韓漢陽大學潛艦專家文根植（Moon Keun-sik，音譯）分析，從公開的影像來看，這艘潛艦可能為6000至7000公噸級，能搭載約10枚飛彈。他指出，北韓使用「戰略導向飛彈」一詞，暗示這艘潛艦具備攜帶核武的能力，對南韓與美國而言將形成實質威脅。

「這對我們和美國來說，絕對是一項威脅，」文根植警告道。

▲▼北韓曝光自造核潛艦影像，外界尚無法確定真偽。（圖／達志影像／美聯社）

對於北韓的最新舉動，美國國家安全會議（NSC）發言人休斯（Brian Hughes）回應，「我們已注意到這些說法，目前沒有額外資訊可提供。」

北韓經濟困難且受國際嚴厲制裁，究竟如何獲得建造核動力潛艦所需的資源與技術，成為外界關注焦點。文根植推測，北韓可能透過向俄羅斯提供傳統武器及派遣部隊協助烏克蘭戰爭，來換取俄方的技術援助，從而獲得建造核子反應器的能力。

根據文根植的評估，北韓這艘核潛艦可能在1至2年內下水測試，並在隨後進行實戰部署，屆時將對東北亞地區的安全情勢造成進一步影響。

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