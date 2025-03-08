雪融洩密！北韓寧邊核設施「持續運作」　響應金正恩核武政策

▲北韓寧邊核武設施出現融雪現象，顯示可能正在進行運作。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）寧邊核設施近期仍保持活躍，包括5 MWe反應爐、實驗性輕水反應爐（ELWR）、鈾濃縮廠（UEP）及鈾轉換設施皆出現熱源產生的雪融現象。此外，放射化學實驗室（RCL）及其熱能廠間歇性排放煙霧，顯示可能進行放射性材料處理作業。以上顯示，北韓正在執行金正恩擴大核武裂變材料生產的命令。

根據《韓聯社》，美國華府專門分析北韓動向的智庫《北緯38度》（38 North）從商業衛星所拍攝的影像進行分析，畫面顯示放射化學實驗室周邊的建築正在進行改建，一些舊建築已被拆除，並有規律排列的方形坑洞，可能作為新建築的地基。且該設施已被新的圍牆包圍，顯示安保措施提升，部分牆面上還出現疑似宣傳標語。

通往疑似放射性廢料儲存設施的道路上可見車輛行駛痕跡，顯示該區有一定程度的活動。

在反應爐區域，5 MWe反應爐主建築與渦輪發電機建築的屋頂積雪融化，並持續排放溫水，顯示反應爐可能在經過2024年10月的短暫停機後，已經恢復運作。ELWR亦顯示出類似的熱源跡象，可能仍處於預運行測試與認證階段，只是無法確認是否已裝載燃料進行測試。

鈾濃縮廠（UEP）方面，部分建築的屋頂積雪融化，特別是離心機建築的1號廳，顯示該區可能仍在運作，而2號廳則未顯示類似跡象，可能未投入使用或具更佳隔熱效果。此外，鈾轉換設施內部變更的具體目的尚不明確，但影像顯示有部分新建建築正在運作。

熱能廠的煙霧排放情況顯示，其運作模式已從過去的長時間排放轉變為間歇性排放，這不一定代表乏燃料後處理作業已經啟動，但可能涉及較低層級的放射性廢料處理或前期準備作業。此外，九龍江冬季冰層對ELWR附近的溢流壩造成壓力，部分區域已破損，當局緊急修築土壩以控制水流。

整體而言，寧邊核設施的活動跡象顯示北韓正在持續推進核計畫，並可能進一步擴大裂變材料的生產能力。