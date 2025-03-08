　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪融洩密！北韓寧邊核設施「持續運作」　響應金正恩核武政策

▲▼北韓寧邊核武設施，可能深受暴雨成災影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓寧邊核武設施出現融雪現象，顯示可能正在進行運作。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）寧邊核設施近期仍保持活躍，包括5 MWe反應爐、實驗性輕水反應爐（ELWR）、鈾濃縮廠（UEP）及鈾轉換設施皆出現熱源產生的雪融現象。此外，放射化學實驗室（RCL）及其熱能廠間歇性排放煙霧，顯示可能進行放射性材料處理作業。以上顯示，北韓正在執行金正恩擴大核武裂變材料生產的命令。

根據《韓聯社》，美國華府專門分析北韓動向的智庫《北緯38度》（38 North）從商業衛星所拍攝的影像進行分析，畫面顯示放射化學實驗室周邊的建築正在進行改建，一些舊建築已被拆除，並有規律排列的方形坑洞，可能作為新建築的地基。且該設施已被新的圍牆包圍，顯示安保措施提升，部分牆面上還出現疑似宣傳標語。

通往疑似放射性廢料儲存設施的道路上可見車輛行駛痕跡，顯示該區有一定程度的活動。

在反應爐區域，5 MWe反應爐主建築與渦輪發電機建築的屋頂積雪融化，並持續排放溫水，顯示反應爐可能在經過2024年10月的短暫停機後，已經恢復運作。ELWR亦顯示出類似的熱源跡象，可能仍處於預運行測試與認證階段，只是無法確認是否已裝載燃料進行測試。

鈾濃縮廠（UEP）方面，部分建築的屋頂積雪融化，特別是離心機建築的1號廳，顯示該區可能仍在運作，而2號廳則未顯示類似跡象，可能未投入使用或具更佳隔熱效果。此外，鈾轉換設施內部變更的具體目的尚不明確，但影像顯示有部分新建建築正在運作。

熱能廠的煙霧排放情況顯示，其運作模式已從過去的長時間排放轉變為間歇性排放，這不一定代表乏燃料後處理作業已經啟動，但可能涉及較低層級的放射性廢料處理或前期準備作業。此外，九龍江冬季冰層對ELWR附近的溢流壩造成壓力，部分區域已破損，當局緊急修築土壩以控制水流。

整體而言，寧邊核設施的活動跡象顯示北韓正在持續推進核計畫，並可能進一步擴大裂變材料的生產能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
董事長殺死技術長　高大成：殺人意圖明顯的鴻門宴
經營46年影院　宣布熄燈
恐怖車禍！女騎士遭輾過死亡
哀悼雲云技術長　有人偷貼「產品連結」全看怒：吃人血饅頭？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

借了9萬討不回！男氣炸「藤條狂鞭欠債人」　害受傷入院下場慘了

轉角遇到愛？深夜開車「驚見裸體男女躺路邊」　他淡定關燈倒退走人

年薪高達446萬！美WFH風潮仍強勁　這12職業高薪又免進辦公室

日本電信巨頭遭駭客入侵！　近1.8萬企業資料遭外洩

網友堅信這巧克力「盒裝比袋裝好吃」？　英國科學家證實了

快訊／尹錫悅獲釋「走出看守所大門」畫面曝！　向支持者揮手致意

俄狂轟烏克蘭14死！　川普：普丁做了「任何人都會做的事」

哈薩克機場地勤遭劫持！前拳擊手用自己換人質　下秒空手奪白刃自救

快訊／尹錫悅結束52天羈押生活！　最快今天下午獲釋

雪融洩密！北韓寧邊核設施「持續運作」　響應金正恩核武政策

【中醫媽媽大實話】懷疑自己腳水腫找媽幫看！她直回：你是胖

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

新北BMW過彎墜排水溝　32歲男駕駛送醫不治

薔薔遭控性騷..開撕：什麼心態！　反咬NanaQ「闖更衣室看我裸體」

【考驗大人的演技？！】躲貓貓兩萌娃「用衣服蓋住眼睛」坐在床邊

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

#義美 發現「67元冷門美食」超驚喜！ #邊角料 愛好者：可遇不可求

【根本是天使寶寶】2歲萌娃半夜醒來不哭鬧　自己蓋被放音樂重返夢鄉

借了9萬討不回！男氣炸「藤條狂鞭欠債人」　害受傷入院下場慘了

轉角遇到愛？深夜開車「驚見裸體男女躺路邊」　他淡定關燈倒退走人

年薪高達446萬！美WFH風潮仍強勁　這12職業高薪又免進辦公室

日本電信巨頭遭駭客入侵！　近1.8萬企業資料遭外洩

網友堅信這巧克力「盒裝比袋裝好吃」？　英國科學家證實了

快訊／尹錫悅獲釋「走出看守所大門」畫面曝！　向支持者揮手致意

俄狂轟烏克蘭14死！　川普：普丁做了「任何人都會做的事」

哈薩克機場地勤遭劫持！前拳擊手用自己換人質　下秒空手奪白刃自救

快訊／尹錫悅結束52天羈押生活！　最快今天下午獲釋

雪融洩密！北韓寧邊核設施「持續運作」　響應金正恩核武政策

雲云技術長生前焦慮失眠　醫揭高階人員困境：身心6症狀應求助

aespa寧寧接下媚比琳北亞及東南亞品牌大使　限量小卡粉絲等收藏

謝金晶日本滑雪爆出意外！　摔倒趴在地上起不來：摔成白痴

守護環境！　國際獅子會小檜溪派出所旁綠地千人植樹

以為要出獄！女受刑人攻擊管理員「1人打3個」　超慘結果曝

借了9萬討不回！男氣炸「藤條狂鞭欠債人」　害受傷入院下場慘了

北一女中HBL衛冕差一步　史上首次將和永仁高中爭冠

小賴曼谷飯店撞鬼！「半夜被詭異女叫醒」拍肩　連三晚出事超毛

董事長帶刀談判刺死技術長　高大成：殺人意圖明顯的鴻門宴

「唐氏症不會遺傳」　林月琴怒批郭智輝：缺乏反歧視的素養

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

國際熱門新聞

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

再提「台灣偷晶片」　川普改口反讚台積電

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

他批美賤賣19.5萬比特幣　損失5455億

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁拿飲料

北韓20精銳士兵「偷瞄金正恩」！遭下放勞改營

吃大福「腹痛狂瀉」暴斃！日本流行諾羅病毒

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

俄狂轟烏克蘭14死　川普：任何人都會這麼做

美國15年來「首度執行槍決」！67歲死囚伏法

川普威脅制裁　普丁傳「願談臨時停火」

即／日本20多歲女染麻疹！3月曾來台

女乘客美到「被機師告白」！

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

更多熱門

相關新聞

范斯暗諷不打仗的隨機國家　英相致辭反擊

范斯暗諷不打仗的隨機國家　英相致辭反擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）5日在國會質詢前的發言中，向英國13年前在阿富汗因車輛被炸藥擊中殉職的6名士兵致敬。儘管施凱爾並未對美國副總統范斯（JD Vance）日前「某隨機國家多年沒打仗」的激進言論做出直接回應，但施凱爾強調英軍在阿富汗與伊拉克戰爭中的貢獻。

金正恩視察「核動力潛艦」興建　抗衡美航母

金正恩視察「核動力潛艦」興建　抗衡美航母

即／日本20多歲女染麻疹！3月曾來台

即／日本20多歲女染麻疹！3月曾來台

北韓20精銳士兵「偷瞄金正恩」！遭下放勞改營

北韓20精銳士兵「偷瞄金正恩」！遭下放勞改營

軍演誤轟民宅！南韓將抱川劃為「特別災區」

軍演誤轟民宅！南韓將抱川劃為「特別災區」

關鍵字：

日韓要聞國際軍武核武北韓朝鮮寧邊寧邊核設施金正恩

讀者迴響

熱門新聞

即／雲云科技技術長要離職　慘遭董事長曾志新砍頸身亡

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

「最美派出所」所長溜班喝酒被抓包

《難哄》男二紅了！陳昊森：只有一個中國

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

費柴德表態願為台灣出戰經典賽！

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

即／雲云技術長被殺　妻做完筆錄沉默離開

3、4月「4生肖」運勢超旺！　貴人多、賺錢勢頭強勁

網紅翻車！　直播賣違禁品法辦

談離職被殺！雲云技術長生前離職文曝光

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

更多

最夯影音

更多

【中醫媽媽大實話】懷疑自己腳水腫找媽幫看！她直回：你是胖

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

新北BMW過彎墜排水溝　32歲男駕駛送醫不治

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面