送餐機器人餐廳走道卡死！「後面那台高的生氣了」　27萬人看呆

▲日本一名網友到餐廳用餐，發現2部送餐機器人卡在走道上，後面那部機器人還露出生氣的表情。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

隨著科技進步，不少餐廳開始使用送餐機器人，取代人工送餐。不過，日本有網友到某餐廳吃飯，意外看見2台送餐機器人卡在走道上，彼此互不相讓的畫面，且後面那部身高較高的機器人，還透過螢幕顯示出「生氣」的表情，畫面一經曝光，讓27萬日本網友看呆。

這名日本網友在X上分享，他到某間餐廳吃飯時，發現店內是使用送餐機器人來運送餐點，不過在送餐的過程中，有2部機器人因為送餐問題，雙雙卡在走道上動彈不得。

值得一提的是，後方那部較高的送餐機器人，頂部有一面平板螢幕，卡了一段時間以後，平板螢幕上還顯示出了「生氣」的表情，讓他感到相當有趣。

這則貼文在X曝光以後，吸引了大量討論，至今已有超過27萬人按讚，可見日本民眾對於送餐機器人生氣一是感到相當新奇。

事後網友接受日本媒體採訪，指稱他每周都會到這間店光顧，當天是在埼玉縣的某家分店用餐，看見2部機器人在走廊上相遇，接著不斷來回移動、互不相讓，最終出現卡死的情況。

網友指稱，雖然較高的機器人一開始表情平靜，但隨後便出現了憤怒的表情，除了他以外，在場的顧客也感到相當震驚。後來他通知工作人員，經過工作人員處理後，走道終於淨空。