送餐機器人餐廳走道卡死！「後面那台高的生氣了」　27萬人看呆

▲日本一名網友到餐廳用餐，發現2部送餐機器人卡在走道上，後面那部機器人還露出生氣的表情。（示意圖／免費圖庫Pexels）
記者柯振中／綜合報導
隨著科技進步，不少餐廳開始使用送餐機器人，取代人工送餐。不過，日本有網友到某餐廳吃飯，意外看見2台送餐機器人卡在走道上，彼此互不相讓的畫面，且後面那部身高較高的機器人，還透過螢幕顯示出「生氣」的表情，畫面一經曝光，讓27萬日本網友看呆。
這名日本網友在X上分享，他到某間餐廳吃飯時，發現店內是使用送餐機器人來運送餐點，不過在送餐的過程中，有2部機器人因為送餐問題，雙雙卡在走道上動彈不得。
值得一提的是，後方那部較高的送餐機器人，頂部有一面平板螢幕，卡了一段時間以後，平板螢幕上還顯示出了「生氣」的表情，讓他感到相當有趣。
びっくりドンキーで配膳ロボが譲り合わず背の高い方がキレてて可愛い笑その後定員さんが救助 pic.twitter.com/QwMZMsnbkD— 江崎 稔 (@esakings) March 4, 2025
這則貼文在X曝光以後，吸引了大量討論，至今已有超過27萬人按讚，可見日本民眾對於送餐機器人生氣一是感到相當新奇。
事後網友接受日本媒體採訪，指稱他每周都會到這間店光顧，當天是在埼玉縣的某家分店用餐，看見2部機器人在走廊上相遇，接著不斷來回移動、互不相讓，最終出現卡死的情況。
網友指稱，雖然較高的機器人一開始表情平靜，但隨後便出現了憤怒的表情，除了他以外，在場的顧客也感到相當震驚。後來他通知工作人員，經過工作人員處理後，走道終於淨空。
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