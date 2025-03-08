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年薪高達446萬！美WFH風潮仍強勁　這12職業高薪又免進辦公室

▲▼WFH,遠距工作,居家辦公。（圖／VCG）

▲美國有12項熱門工作，不僅可以遠距上班，薪水還很高，下同。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情後，儘管許多企業要求員工返回辦公室，但遠距工作仍是一種高薪且具彈性的選擇。美國金融網站FinanceBuzz整理出12種年薪至少7萬美元（約新台幣229萬元）的遠距工作，涵蓋財務、科技、設計與諮詢等領域，這些職業不僅需求穩定，部分還預計將有可觀的就業增長。

1. 預算分析師（Budget analyst）
平均年薪8萬4940美元（約新台幣278萬元），協助企業與組織管理財務，審查預算並提出改善建議，以提高企業整體利潤。相關職位主要分布於政府機構、大學或私營企業，通常要求學士學位，會計、經濟學或統計學背景者較具競爭力。

2. 技術寫作員（Technical writer）
平均年薪8萬50美元（約新台幣262萬元），負責撰寫操作手冊、指南與專業文件，需具備清晰且精準的寫作能力。通常需取得語文或傳播相關學士學位，若具備科學、工程或電腦領域的背景，則更具優勢。

3. 經濟學家（Economist）
平均年薪11萬5730美元（約新台幣376萬元），分析數據與經濟趨勢，提供企業與政府財務決策建議，並在智庫、顧問公司或學術機構工作。此職業通常要求碩士或博士學位，但部分入門職位接受學士學歷。

4. 編輯（Editor）
平均年薪7萬5020美元（約新台幣246萬元），負責審閱與修改出版內容，並進行校對與事實查核。大多數編輯擁有新聞、傳播或語文相關學士學位及專業寫作經驗。雖然編輯職缺預計將減少2%，但每年仍有約9300個新職缺。

▲▼WFH,遠距工作,居家辦公。（圖／VCG）

5. 網頁開發人員（Web developer）
平均年薪9萬2750美元（約新台幣304萬元），負責設計與維護網站，並確保其功能與使用者體驗。雖然多數人擁有學士學位，但許多開發者透過副學士學位（diploma）或自學進入業界。預計至2033年，該領域將增長8%。

6. 心理學家（Psychologist）
平均年薪9萬2740美元（約新台幣303萬元）。許多心理學家透過Zoom等線上平台提供遠距心理治療，使該職業成為遠距工作的熱門選擇。通常需取得碩士或博士學位，並符合執照要求。

7. 物流師（Logistician）
平均年薪7萬9400美元（約新台幣260萬元），協助企業管理供應鏈與分銷流程，優化營運效率。相關職位雖不強制要求學士學位，但擁有相關學歷較具優勢，且未來10年預計每年新增2萬6100個職缺。

8. 業務運營專員（Business operations specialist）
平均年薪7萬9590美元（約新台幣260.7萬元），負責優化企業運營流程，協助行銷與銷售團隊提高效率，通常需要商業管理相關學位。

▲▼WFH,遠距工作,居家辦公。（圖／VCG）

9. 數位設計師（Digital designer）
平均年薪9萬2750美元（約新台幣303.8萬元），負責製作線上圖像、使用者介面與多媒體內容，廣泛應用於科技與行銷產業。相關領域需求強勁，預計未來10年將增長8%。

10. 個人理財顧問（Personal financial advisor）
平均年薪9萬9580美元（約新台幣326萬元），協助客戶管理資金，規劃退休與投資策略。多數人受雇於金融或保險業，部分則為自營業者。該職位需求穩定，每年預計新增2萬7000個職缺。

11. 財務審查員（Financial examiner）
平均年薪8萬4300美元（約新台幣276萬元），負責審查財務紀錄，以確保法規遵循並防範詐欺。主要服務於政府、保險或會計公司，需具備學士學位與會計知識，並接受持續在職訓練。

12. 薪資與福利經理（Compensation and benefits manager）
平均年薪13萬6380美元（約新台幣446萬元），專注於薪酬策略與福利管理，確保企業薪資結構具競爭力。多數人在企業人資部門工作，部分則提供遠端諮詢服務。每年約有1300個新職缺。

儘管企業要求重返辦公室的趨勢增加，但遠距工作仍提供高薪與彈性。美國勞工統計局數據顯示，這些職位的需求穩定，部分甚至呈現成長趨勢，成為尋求平衡工作與生活者的理想選擇。

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