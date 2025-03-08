78年後再回首！基隆港邊追思228　謝國樑盼社會祥和

▲ 228事件78周年，基隆港邊追思。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為紀念228事件78周年，今（8日）下午2時28分在基隆港邊的海洋廣場舉行「基隆市228紀念追思活動」，謝國樑市長帶領各界代表共同默哀，隨後在追思歌曲的伴奏中將菊花拋入港中，表達對當年無辜受難者的深切追思。

追思活動現場莊重肅穆，來自各界民眾、社團及受難遺屬踴躍參與，參與者在緬懷歷史、追思先人的同時，以低頭默哀與虔誠獻花的方式，表現出對過去慘痛事件的哀悼與反思，並展現對和平與社會穩定的共同期盼。現場氣氛既凝重又溫馨，每一份悼念彷彿在訴說著歷史的沉重與不忘的決心。

▲謝國樑表示，歷史不容遺忘，盼族群融合。

謝國樑致詞時，除深切緬懷當年無辜犧牲的受難者，並向受難者家屬致以最誠摯的慰問，表示市府在3月8日舉行228紀念追思活動，是因為這天是78年前基隆事件的歷史時刻。過去「228事件」曾是一個難以啟齒的禁忌，如今各方史料陸續公開，228更被國家訂定為和平紀念日，就是希望撫平受難者家屬的傷痛。

謝國樑強調，儘管距今已78年，但是歷史不能被遺忘，我們更應該記取教訓，社會要和平而不是鬥爭，族群要融合而不是對立，不能再重蹈過去戰亂時代的覆轍。唯有真誠反省過去的錯誤，以慈悲與謙卑包容彼此，才能化解歷史傷痕，社會才能更加和諧，民主自由的基本價值才能得以保障。

78年前的228事件發生後，3月8日軍隊登陸基隆進行肅清，因此基隆市在這天舉行追思紀念活動。此次追思活動旨在回顧歷史、緬懷先人，同時促進社會各界間更深層次的溝通與理解。面對歷史，從中汲取教訓，並以寬容與共識來化解過往的傷痛，進而推動和平、自由與民主的社會價值。