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基隆城隍廟地下道煥新貌 　謝國樑：持續推動市容改造

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府攜手國泰世華銀行，共同推動城市美化工程，重新打造忠一孝二路口人行地下道出入口。市長謝國樑、副市長邱佩琳及國泰世華銀行總經理李偉正等嘉賓今（7日）共同揭幕，標誌著基隆市景觀改造的新里程碑。謝國樑表示，市府將持續推動忠一路既有建築重塑計劃，為基隆市容增添新風貌。

▲基隆城隍廟地下道改造煥新貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城隍廟地下道華麗變身，玻璃磚打造日夜皆美城市地標。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指出，自上任以來，他積極引入民間活力，由邱副市長邱佩琳代表市政府與企業洽談。市府相關單位今日上午也特別會商研究忠一路的立面改善計畫。城隍廟地下道是旅客往來車站與廟口的重要節點，感謝國泰世華銀行在李總經理的帶領下，出資協助美化城隍廟人行地下道出入口，為市民提供友善安全的通行空間。

李偉正表示，城隍廟人行地下道與國泰世華銀行基隆分行有著深厚的淵源，也是分行客戶、基隆市民及國內外觀光旅客的必經之路。國泰世華很榮幸認養這座地下道，讓鄰近景觀更加完美，希望大家經過時多加留意，相信能體會到市政府的用心。

▲基隆城隍廟地下道改造煥新貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱佩琳強調，城隍廟人行地下道出入口作為忠一路舊建築市容觀瞻重塑的示範起點，是基隆港口門戶的重要意象。美化工程的設計策略以基隆市海洋廣場為核心，透過色彩與材質的整合，串聯擁有百年歷史的護國城隍廟與對向的現代建築。採用兩種不同設計語彙的玻璃磚與紅磚，打造「永續的光盒子」，結合廟埕文化與現代建築，輔以照明設計，使該區域日夜皆能與廟埕及海港相互融合，形成獨特的城市景觀。

邱佩琳表示，為落實與環境共好的永續價值，地下道出入口美化工程特別選用具回收價值且透光性極佳的玻璃磚，再造城隍廟人行地下道兩側出入口。這不僅能在日間引入柔和的自然光源，也能協助調節場域溫度，進一步提升能源使用效益。為使街廓景觀更具一致性，緊鄰地下道出入口的銀行所在地建築立面，也將以相同的設計理念進行翻新。

▲基隆城隍廟地下道改造煥新貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳（中）表示，採用兩種不同設計語彙的玻璃磚與紅磚，打造「永續的光盒子」。

邱佩琳說，為推動這項地下道出入口美化工程，市政府與國泰世華銀行自2023年便開始合作，期間歷經人行道轉角墩柱被撞、2024年多次颱風攪局，為維持正常通行，只能採取半半施工的方式，歷時兩年終於將這座最美的地下道呈現在市民眼前。此次合作不僅展現了企業與政府攜手優化市容維護的模式，更為都市再生提供了環境永續（ESG）價值與社會參與治理的示範案例。

基隆市政府與優質企業攜手合作，在海洋廣場港口重要節點塑造港城建築美學，結合都市再生與永續發展概念，推動新基隆的城市品牌建構，實踐政府與民間企業共同推動城市永續發展的願景。

▲基隆城隍廟地下道改造煥新貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城隍廟地下道改造煥新貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城隍廟地下道改造煥新貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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