謊報身被識破！7條通女「辣椒水偷襲」　金山警忍痛英勇制伏

記者郭世賢／新北報導

一名因涉及詐欺、毒品及竊盜等七項通緝的于姓女子，近日在新北市金山區一家超商前遭警方盤查。她試圖以假身份蒙混過關，但被警員識破後，竟使用辣椒水攻擊警員潘軒碩並企圖逃逸。潘員強忍眼睛劇痛，奮力將她壓制，並呼叫支援警力到場將其逮捕歸案。整個逮捕過程影像曝光，畫面中可見潘員眼睛紅腫、表情痛苦，但仍堅持完成任務。

▲7條通緝在身！女子噴辣椒水襲警，警員潘軒碩忍痛英勇制伏。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局金山派出所警員潘軒碩4日下午，在金山區中山路一家便利商店前，發現一名女子使用公共電話後行跡可疑，遂上前盤查。女子態度不耐煩，拒絕配合，並試圖走向附近公寓大樓。潘員跟隨她進入電梯，進一步詢問身份時，發現她可能謊報身份，隨即拍攝她的臉部照片進行人臉辨識。

經辨識後，警方發現該女子姓于（36歲），竟涉及詐欺、毒品、竊盜等七項通緝，分別被台北、新北及桃園等地檢署通緝中。潘員立即拿出手銬準備逮捕，但于女激烈反抗，甚至拿出隨身攜帶的辣椒水攻擊潘員，並高喊「救命啊、警察打人」試圖製造混亂。潘員雖眼睛刺痛、呼吸困難，仍奮力壓制于女，同時透過無線電請求支援。待其他警力到場後，才將于女上銬逮捕，潘員隨後到附近店家清洗雙眼。

▲謊報身份被識破，女通緝犯拿辣椒水襲警。

警方訊後將于女依妨害公務罪移送基隆地檢署，並解送其各地檢署歸案。金山警分局對潘軒碩的敬業精神表示高度讚揚，稱他忍痛完成任務的毅力令人敬佩。

潘軒碩事後表示，當時眼睛被辣椒水噴到，劇痛難忍，視線模糊且呼吸困難，但心中只有一個念頭：「絕不能讓通緝犯逃跑」，因此咬牙堅持，直到支援警力到場，成功將于女逮捕。