東北角新亮點！基隆八斗子遊艇港招商　打造海洋休閒新聚落

▲基隆八斗子遊艇港招商啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市八斗子遊艇港位於基隆與東北角海岸風景區的核心地帶，距離大台北地區僅約半小時車程，周邊有和平島、基隆嶼、潮境公園等山海美景。市府透過促參方式進行招商改造，計劃興建商場、旅館等設施，並於昨（6日）正式公告招商。基隆市府表示，未來將提供多元的海上與陸上休閒體驗，目標是將八斗子遊艇港打造成為東北角最具吸引力的遊艇觀光產業聚落。

基隆市產發處副處長蔡馥嚀指出，此次招商計畫將採用ROT與BOT模式，對八斗子遊艇港進行全面升級，包括擴建浮動碼頭與岸壁碼頭、增設150席陸置艇庫，並強化泊區基礎設施。此外，市府還將推動遊艇俱樂部、商場、飯店等設施的建設，提供更多元的海上與陸上休閒體驗。

▲基隆八斗子遊艇港轉型，商場、旅館進駐吸睛。

招商計畫的基地面積達13.22公頃，合作許可年限為50年（包含5年建設期與45年營運期），最低投資金額為5億元，民間建設成本預估約9.85億元。市府預估，整體計畫將為政府帶來超過20億元的財政收益，並創造大量就業機會。

市長謝國樑表示，八斗子遊艇港是市府今年的重點招商投資項目，憑藉其得天獨厚的地理優勢與發展潛力，未來將成為東北角最具吸引力的遊艇觀光產業聚落，為基隆及台灣的海洋觀光注入全新動能。

▲基隆八斗子遊艇港招商打造多元休閒體驗。



產發處長林鼎超進一步指出，八斗子遊艇港是北台灣規模最大的遊艇港，面向太平洋，距離台北僅半小時車程，地理位置極具優勢。未來，該遊艇港不僅將成為遊艇產業發展的核心，更將成為東北角海洋觀光的重要樞紐，吸引國內外遊艇愛好者及觀光客前來基隆。

此次招商範圍涵蓋國有財產署及基隆市政府所屬土地，採共同開發模式，由市政府負責規劃與招商。八斗子漁港的土地使用分區管制調整已通過都市審議，使用彈性增加，進一步提升投資誘因。根據規劃，商場與旅館的開發量體不得低於基準容積的30%。相關招商文件市府已公告在「財政部促參司」官網，歡迎企業踴躍投標。