東洋藥品捐250劑流感疫苗　基隆65歲以上長者3／6起開打

▲基隆獲贈250劑流感疫苗，限65歲以上長者接種。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

藝人大S感染流感不幸猝逝，引發民眾對流感疫苗的高度關注。基隆市衛生局指出，衛生福利部於今2月追加分配給基隆市1490劑流感疫苗，短短2天內即全數接種完畢。衛生局今（5日）表示，台灣東洋藥品公司捐贈250劑公益流感疫苗（含佐劑），將於明（6日）起在基隆市七區衛生所為65歲以上長者提供接種服務，接種時間至3月31日或疫苗用完為止。

衛生局指出，東洋藥品捐贈250劑公益流感疫苗，將優先提供給65歲以上，且自2024年10月1日起，尚未接種流感疫苗的長者，不限戶籍，民眾可前往就近的衛生所接種。由於疫苗數量有限，建議民眾在前往前，先致電衛生所確認疫苗庫存，以免白跑一趟。相關疫苗接種資訊，請逕至「基隆市衛生局」網站查詢，或於上班時間逕洽本市七區衛生所，或撥衛生局24小時防疫專線：02-2427-6154洽詢。

衛生局長張賢政提醒：民眾前往接種公益流感疫苗請攜帶健保卡，此外衛生所也有提供新冠疫苗、長者肺炎鏈球菌接種服務；為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，維護自身健康，民眾除接種疫苗，仍應持續維持正確配戴口罩、勤洗手及保持社交距離。