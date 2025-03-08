桃市516里長中女性里長佔142人　「女力崛起」十年成長8%！

▲中壢區五福里里長林賴玉英不但投身基層公共服務領域，還當選桃園市青果商業同業公會理事長。（圖／桃市民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

今天是3月8號國際婦女節，根據桃園市民政局統計，桃園市13行政區共計有516個里，其中女性里長為142人，隨著時代演進，女性在各個領域發光發熱，近10年來女性里長比例逐年攀升，2015年女性里長僅97人，今年則增至142人，女性里長比例從19.60%攀升到27.52%，成長近8%，顯示女性在基層公共服務領域的影響力逐步擴大。

▲中壢區五福里里長林賴玉英投身基層公共服務領域，事事親力親為服務里民。（圖／桃市民政局提供）

民政局長劉思遠表示，桃園市女性里長為142人，佔里長總數的27.52%，遠高於上屆大選，以全國女性村里長約為17%之比例，女性在基層治理中展現細膩與包容，讓社區發展更具韌性與溫度，桃園市政府將持續推動性別平等與女性參政，鼓勵更多女性投入公共事務。



民政局以中壢區五福里長林賴玉英為例，經商有成轉戰公共事務領域，早自民國67年，林賴玉英隨丈夫來搬到中壢並投身青果批發業，在以男性為主市場環境中，她憑藉毅力與專業站穩腳步，後來更成為佼佼者更成為桃園市青果商業同業公會理事長。

▲中壢區五福里里長林賴玉英積極投入基層公共領域服務里民。（圖／桃市民政局提供）



林賴玉英指出，「服務顧客跟照顧里民一樣啦」，以前在市場發生攤商與小販衝突導致氣氛緊張，常常都是自己出面協調化解爭端。里民則盛讚她有男性魄力更具有女性溝通力，不少里民鼓勵林賴玉英參選里長，最後不負眾望順利當選第三屆中壢區五福里里長，事事親力親為，努力回饋社會。

民政局強調，桃園市女性里長比例提升，反映女性在公共事務上積極參與，以及社會對女性領導力的肯定，未來隨著更多女性投身基層公共服務，桃園市將往更加多元、共融未來方向邁進。