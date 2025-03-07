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販毒集團運36kg大麻入境！少了2.8公斤　竟是報關行員幹走藏家裡

▲桃園檢調掌握越南籍黃姓男子遭運毒集團吸收，負責在台接受與運毒工作，去年11月間桃園機貨運站一批貨物夾藏36公斤二級毒品大麻，桃園市調處循線拘捕黃姓男子，其中報關行彭姓理貨員暗槓2.8公斤大麻也被拘捕到案。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲越南男子幫運毒集團運毒，去年進口一批貨物夾藏36公斤二級毒品大麻。（示意圖／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍黃姓男子受運毒集團委託，在台協助運輸或轉運毒品，桃園檢調去年11月間在桃園機貨運站查獲一批貨物夾藏36公斤二級毒品大麻，黑市價格逾7000萬台幣，循線將收貨的黃姓男子逮捕到案，但清點貨物中卻發現短少，調查發現，竟是某報關行彭姓理貨員暗槓2.8公斤大麻。桃檢依毒品危害防制條例之製造、運輸、販售罪嫌與業務上所持有之毒品危害防制條例等罪嫌將兩人起訴，其中黃姓男子目前仍在羈押中。

檢調查出，越南籍黃姓男子被越南運毒集團吸收，去年11月間議定以運送每箱大麻可獲得1000萬越南盾（折合新台幣約1萬2800元）為酬勞，負責在台灣接收從越南進口貨物，再將夾藏貨物中大麻交給運毒集團在台成員。

去年11月18日，運毒集團以航空貨運寄出貨物抵達桃園機場貨運站，桃園市調處掌握情資後報請桃園地檢署指揮偵辦，經貨運站報關公司代為辦理入境事宜，貨物入關後，檢調專案小組持搜索票即已查出夾藏第二級毒品大麻總計共98包、重達36公斤，黑市價格逾7000萬元，委由不知情貨運公司運送來台，貨運行即通知黃姓男子出面領貨，黃姓男子出面領貨時當場被桃園市調處人員查緝到案。但檢警當場清點，發現大麻竟少了2.8公斤。

桃園市調處隨即循線調查發現，該批夾藏大麻之貨物，由報關行夜班彭姓理貨員處理時，彭涉嫌暗槓其中2.866公斤大麻，企圖私下販售牟利，市調處人員隨即循線在彭男住處，起出6包重達2.8公斤大麻證物到案。

桃檢複訊時，黃、彭2人坦承犯行不諱，檢方根據桃園市調處現場查扣大麻照片、彭男與證人之間通訊軟體對話紀錄、調查局濫用藥物實驗室鑑定報告等佐證，認定黃、彭2人犯行明確，偵結依毒品危害防制條例起訴，其中黃姓男子目前在桃園看守所羈押中。

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