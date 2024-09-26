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今開放報名「北市國慶慢跑」抽限量浴巾　升旗完還能逛市集吃早餐

▲▼北市府中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲北市府中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中華民國113年國慶即將到來，過去前台北市長柯文哲任內都會送「嗡嗡包」，台北市長蔣萬安上任後改用「慢跑」取代。台北市民政局26日公布國慶升旗暨慶祝活動，今下午2時至10月3日中午12時可報名慢跑抽籤，隨機抽出3500人，當天跑完後可得「國慶限定運動浴巾」1條；另此次還推出市集，讓民眾參加完升旗、慢跑後，可以享用美食。

台北市民政局26日上午舉辦「113年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，此次除了升旗典禮、國歌領唱及表演活動外，再邀請市民響應全民運動，規劃國慶慢跑活動，當天將由台北市長蔣萬安及各局處首長帶領市民於北市府前預備起跑，動線將沿市政大樓周邊道路（市府路、松高路、松智路、松壽路）繞3圈，完成後可憑參賽手環兌換「國慶限定運動浴巾」1條。

▲▼北市府中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼參加北市府國慶慢跑活動的跑者，跑完後可兌換「國慶限定運動浴巾」1條。（圖／記者袁茵攝，下同）

北市民政局提及，今年舞台區表演全新升級，上午7時邀請味全龍啦啦隊帶來活力四射的應援曲、暖身操，更擔任路跑鳴槍貴賓；另為響應2025雙北世界壯年運動會，超萌吉祥物「壯寶」也會來到現場，和台北市吉祥物「熊讚」同台，加上味全龍啦啦隊聯手出擊，今年的北市國慶表演「三寶」齊聚，活動現場超有看頭、精彩可期。

而今年的特色是與市集品牌「混市集」合作，民政局說明，市民參加升旗、健康慢跑後，可至市集享用美食，現場規劃20家攤商，包含早餐、甜點小食、飲品及文創小物等；且為響應2025世壯運，市集設有運動體驗攤位，完成運動體驗集章送限量精美小物1份。

今年國慶慢跑活動以「線上登記抽籤、現場報到」方式辦理，民眾可於9月26日下午2時起至10月3日中午12時前至民政局網站報名登記，完成登記作業即可參加抽籤，主辦單位將電腦隨機抽出3500名幸運兒，中籤名單將於10月7日下午2時公佈於民政局官網，同時以手機簡訊及電子郵件通知中籤民眾。

▲▼為慶祝中華民國113年國慶，北市府除了依照慣例升旗外，也推出慢跑、市集慶祝活動，圖為限量3500條毛巾。（圖／記者袁茵攝）

中籤者於國慶日10月10日上午6時30分至7時30分至「線上QRcode報到處」，完成Qrcode掃描，經工作人員識別後即可領取參賽手環，參加國慶升旗典禮及慢跑活動，完成者即可憑手環領取慢跑好禮「國慶限定運動浴巾」1條。若超過10月10日上午7時30分報到者，視同自願放棄資格。

針對今年預估參加國慶活動的人數？民政局長陳永德受訪時表示，已向台北市456個里宣導，早上一起歡慶國慶日，人數越多越好，不過毛巾則是限量3500條。至於去年吸引9000人參加，今年有沒有祭出新亮點？陳永德笑說「毛巾變浴巾、單色變彩色」，而且此次有市集、晨跑、表演活動，希望大家熱烈參與。

由於上次國慶升旗下雨，此次有無做雨備措施？台北市副市長林奕華說明，北市府會提供雨衣，雨不大的話維持慢跑，大雨的話則取消慢跑，但會將所有市集搬到市政府裡面，「活動還是可以繼續，雙十國慶不能因為下雨就不慶祝，所以還是會升旗」。

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