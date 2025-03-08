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20歲男確診！桃園出現首例本土麻疹　衛生局籲落實防疫

▲桃園市衛生局今天指出，桃市出現首例本土麻疹個案，籲請市民提高警覺。（圖／衛生局提供）

▲桃園市衛生局今天指出，桃市出現首例本土麻疹個案，籲請市民提高警覺。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局今（8）日指出，桃市出現首例本土麻疹個案，個案為20餘歲男性，為日前境外移入個案匡列接觸者之一，於3月5日自我發現口腔內出現白斑且臉頰、胸前及手臂處出現紅疹，主動通知桃園市衛生局防疫專線，經衛生局安排就醫，並經醫院通報疑似麻疹於3月6日確診。衛生局接獲通報後，立即啟動疫調及接觸者匡列等防疫措施，目前掌握22名接觸者進行健康監測。

▲桃市出現首例本土麻疹個案，衛生局籲請市民應落實防疫措施。（圖／衛生局提供）

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▲桃市出現首例本土麻疹個案，衛生局籲請市民應落實防疫措施。（圖／衛生局提供）

衛生局表示，麻疹是種高度傳染性疾病，主要透過空氣傳播，潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點（Koplik’s spots）及全身紅疹。若民眾曾於3月1日下午2點於遠傳中壢龍東直營門市者，如出現上述疑似症狀，應立即佩戴口罩並撥打衛生局防疫專線：0800-033355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

▲桃市出現首例本土麻疹個案，圖為麻疹確診者外觀。（圖／衛生局提供）

▲桃市出現首例本土麻疹個案，圖為麻疹確診者外觀。（圖／衛生局提供）

衛生局提醒，接觸者應自主健康監測18天，避免出入公共場所並佩戴口罩，更要避免接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種幼童、孕婦或免疫不全病人。如出現疑似症狀，切勿輕忽或自行就醫，應進行自我隔離並主動通知衛生單位，由衛生單位通知醫院預先規劃好動線，再行前往就醫，避免接觸到其他等候看診者，以防止疫情擴散。

衛生局呼籲，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾，特別是1981年後出生的成人，如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗，如有任何疑問，民眾可撥打市民諮詢服務熱線「1999」或防疫專線：0800-033355洽詢。

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