　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大仁科大+菲律賓學生訪屏東榮總　智慧藥局驚嘆不已

▲大仁科大學及菲律賓護理及藥學準畢業生訪問屏東榮民總醫院。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科大學及菲律賓護理及藥學準畢業生訪問屏東榮民總醫院。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣大仁科技大學國際專修部積極拓展國際交流，與菲律賓 Cebu Doctor’s University 的護理及藥學準畢業生進行短期學習交流。為讓這批來訪的國際學生透過多元化的課程與參訪，深入了解台灣的醫療環境，6日在國際專修部李建立部長與林佩怡老師的帶領下，共同前往屏東榮民總醫院進行學術參訪。

▲大仁科大學及菲律賓護理及藥學準畢業生訪問屏東榮民總醫院。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科大學及菲律賓護理及藥學準畢業生訪問屏東榮民總醫院。（圖／大仁科大提供）

這次參訪受到屏東榮總的熱烈歡迎，院長王瑞祥、教學研究部周康茹主任、醫學教學科林仁泰主任、護理部徐敏芬主任、護理部林慧屏督導 及 藥劑科黃雅玲藥師 皆親自接待，並為菲律賓學生精心安排了一系列的醫療設施參觀活動，讓國際學生對台灣醫療體系有更深入的了解。

在屏東榮總的參訪行程中，菲律賓學生參觀了多個先進醫療單位，包括VIP病房、ICU（加護病房）、兒科門診及智慧藥局等，體驗台灣智慧醫療的發展與應用。

而在藥劑部門的參訪中，屏東榮總特別介紹智慧藥局管理系統的建置與功能，例如確保藥品配送的安全性與準確性的「閉環式藥品運送系統」；專門存放高價藥品及管制藥品，提高管理效率的「自動藥櫃」；運用先進技術減少人為錯誤，提高藥品調劑的精準度的「智慧調劑台」；介紹不同藥品調劑流程，幫助學生了解各科別用藥管理的「癌症藥局與中藥局」，以及即時顯示領藥進度，讓病患能夠更安心地等待取藥的「病患候藥時間看板」等設施，莫不讓這群遠道而來的學生驚嘆不已。

透過這次參訪不僅讓菲律賓學生見識到台灣醫療技術的進步，也讓國際學生對台灣的醫療環境與科技發展留下深刻印象。許多護理系學生甚至表達未來希望能留在屏東榮總擔任護理師，展現對台灣醫療環境的高度認可。

在綜合座談會中，該校領隊的Davis教授對於這次寶貴的學習機會表示感激，並期待未來能與屏東榮總簽署合作備忘錄（MOU），深化彼此間的醫療與學術交流。大仁科大學國際專修部李建立主任更表示，未來學校將持續推動更多國際交流計畫，為學生提供更多元的學習機會，培養具有全球視野的醫療專業人才。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

更多熱門

相關新聞

飛機沒載人就飛走！　170旅客遭丟包菲律賓

飛機沒載人就飛走！　170旅客遭丟包菲律賓

南韓一群旅客趁著三一節連假赴菲律賓旅遊，返國時卻發生離譜烏龍。他們原定3日搭包機返回濟州，到機場卻發現飛機早已起飛，170人被丟包在當地，旅行社與航空公司又互相踢皮球，導致他們滯留整整2天，對此相當不滿。

菲律賓FA-50戰機失聯　2人下落不明

菲律賓FA-50戰機失聯　2人下落不明

潛水被暗流捲走！男遭鯊魚咬噬　斷臂慘死

潛水被暗流捲走！男遭鯊魚咬噬　斷臂慘死

14歲中國男在菲遭「綁架割斷手指」

14歲中國男在菲遭「綁架割斷手指」

陸委會：對岸4年不放陸生　溝通也沒回應

陸委會：對岸4年不放陸生　溝通也沒回應

關鍵字：

學術交流智慧醫療國際學生菲律賓屏東榮總

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面