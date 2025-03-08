大仁科大+菲律賓學生訪屏東榮總　智慧藥局驚嘆不已

▲大仁科大學及菲律賓護理及藥學準畢業生訪問屏東榮民總醫院。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣大仁科技大學國際專修部積極拓展國際交流，與菲律賓 Cebu Doctor’s University 的護理及藥學準畢業生進行短期學習交流。為讓這批來訪的國際學生透過多元化的課程與參訪，深入了解台灣的醫療環境，6日在國際專修部李建立部長與林佩怡老師的帶領下，共同前往屏東榮民總醫院進行學術參訪。

這次參訪受到屏東榮總的熱烈歡迎，院長王瑞祥、教學研究部周康茹主任、醫學教學科林仁泰主任、護理部徐敏芬主任、護理部林慧屏督導 及 藥劑科黃雅玲藥師 皆親自接待，並為菲律賓學生精心安排了一系列的醫療設施參觀活動，讓國際學生對台灣醫療體系有更深入的了解。

在屏東榮總的參訪行程中，菲律賓學生參觀了多個先進醫療單位，包括VIP病房、ICU（加護病房）、兒科門診及智慧藥局等，體驗台灣智慧醫療的發展與應用。

而在藥劑部門的參訪中，屏東榮總特別介紹智慧藥局管理系統的建置與功能，例如確保藥品配送的安全性與準確性的「閉環式藥品運送系統」；專門存放高價藥品及管制藥品，提高管理效率的「自動藥櫃」；運用先進技術減少人為錯誤，提高藥品調劑的精準度的「智慧調劑台」；介紹不同藥品調劑流程，幫助學生了解各科別用藥管理的「癌症藥局與中藥局」，以及即時顯示領藥進度，讓病患能夠更安心地等待取藥的「病患候藥時間看板」等設施，莫不讓這群遠道而來的學生驚嘆不已。

透過這次參訪不僅讓菲律賓學生見識到台灣醫療技術的進步，也讓國際學生對台灣的醫療環境與科技發展留下深刻印象。許多護理系學生甚至表達未來希望能留在屏東榮總擔任護理師，展現對台灣醫療環境的高度認可。

在綜合座談會中，該校領隊的Davis教授對於這次寶貴的學習機會表示感激，並期待未來能與屏東榮總簽署合作備忘錄（MOU），深化彼此間的醫療與學術交流。大仁科大學國際專修部李建立主任更表示，未來學校將持續推動更多國際交流計畫，為學生提供更多元的學習機會，培養具有全球視野的醫療專業人才。