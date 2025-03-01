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潛水被暗流捲走！俄男深海遇鯊魚攻擊　「全身遭咬噬」斷臂慘死

▲▼鯊魚,大白鯊。（圖／CFP）

▲俄羅斯2名男子在菲律賓潛水時，意外遭暗流捲走，1人溺斃，另1人則被鯊魚啃食死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓發生了一起嚴重事故，39歲俄男佩雷古丁（Ilya Peregudin）在八打雁省（Batangas）海域潛水時，突遭強勁暗流捲走，還不幸遭鯊魚啃食身亡，遺體被發現時嚴重殘缺；另一名俄羅斯男子梅列霍夫（Maxim Melekhov）則因溺水而死。

據《每日星報》報導，這起事件發生於2月27日。當時，佩雷古丁與3名俄羅斯遊客在潛水教練的帶領下，前往佛得島（Verde Island）海域潛水。下水後，潛水團隊突然遭遇暗流襲擊，2名遊客與教練成功返回船上，但佩雷古丁與梅列霍夫則慘被暗流捲走，失去蹤影。

海岸防衛隊接獲通報後，迅速與專業潛水員展開搜救，約一小時後發現梅列霍夫在海面載浮載沉，撈起送院搶救後，因氧氣耗盡溺斃，被宣告不治身亡。接近傍晚時，搜救人員終於尋獲在海面漂浮著的佩雷古丁。當時，他的四周有鯊魚環繞，潛水員發現其遺體時已失去雙臂，身體也出現嚴重撕裂傷。

專家指出，相關海域因水流強勁且變化無常，潛水員一旦被捲入深處，將難以擺脫吸力，即便攜帶救援浮標，也可能因壓力過大而失效。此外，當地也是多種鯊魚的棲息地，潛水風險極高。

海岸防衛隊人員指出，這是當地首次發生鯊魚攻擊潛水員的事件。另一名潛水專家則表示，事發海域確實有鯊魚出沒，但過去40年來從未聽聞鯊魚攻擊人類事件，認為佩雷古丁身上的傷痕可能是強勁水流將其沖向珊瑚礁或岩石所致。

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