陸委會：對岸4年不放陸生來台　溝通也沒正面回應

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦26日批評台灣教育部封殺大陸統戰部管轄的廣州暨南大學等校，是假藉防範統戰之名，阻撓干擾兩岸教育交流。對此，陸委會表示，陸方暫停陸生新生來台就讀已超過4年，可見陸生無法來台就學，是陸方所導致。

陸委會提到，陸方自109年4月片面暫停陸生新生來台就讀學位，至今逾4年仍未恢復，教育部持續透過既有管道與陸方溝通，但未獲正面回應，可見陸生無法來台就學，是因陸方片面的障礙與限制所致。

陸委會指出，疫後兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動均持續進行，去年已有2千多名研修陸生來台，並有逾7場大型兩岸學術教育論壇活動在台舉辦。

陸委會強調，兩岸校際及學術交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合相關法令規範，均能有序進行，並無障礙。

另外，國台辦也批評陸委會擬對申領居住證的台灣民眾納管，是對兩岸關係的嚴重挑戰。對此，陸委會表示，中共為了推動融台措施，甚至透過台灣的在地協力者以各種促銷方式招攬國人赴陸申辦居住證等身分證件，其混淆兩岸人民身分之目的昭然若揭，我方當然要所應對。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

