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機師性侵兒童「起飛前被拖下飛機」逮捕！　他二次被逮竟自轟

▲捷藍航空。（圖／捷藍航空臉書）

▲捷藍航空一名機師因涉嫌性侵兒童被逮，而他保釋後二度被逮時，竟在執法人員面前自轟身亡。（圖／捷藍航空臉書）

記者王佩翊／編譯

美國廉價航空「捷藍航空」（JetBlue Airways）一名機師因涉嫌性侵兒童，在準備執行飛行任務時被逮捕，當場被拖下飛機。而他事後獲得保釋，卻在7日警方再度逮捕他時，在車內舉槍自盡。

根據《紐約郵報》報導，捷藍航空的33歲機師傑瑞米·古多夫（Jeremy Gudorf）2月20日因為涉嫌性侵兒童，因此在波士頓洛根國際機場準備執飛前往巴黎的前一刻，被美國海關與邊境保護局逮捕，當場被拖下飛機。

▲▼機師「性侵兒童被逮」！當場拖下飛機。（圖／麻州警方）

▲古多夫涉嫌性侵兒童。（圖／麻州警方）

根據指控，他在北卡羅來納州犯下二級性剝削未成年人罪，同時也在麻州被控逃犯罪。捷藍航空在2月得知古多夫被捕後，立即將其無限期停職。

古多夫隨後獲得保釋，然而他卻在警方7日清晨準備再次逮捕他時，於車內舉槍自盡。

根據NBC10波士頓報導，當時麻州州警暴力逃犯逮捕組、里維爾警方和美國法警正在麻州灣交通局奇境站（Wonderland station）追捕古多夫。然而當員警靠近時，古多夫突然「掏出槍枝並立即朝自己開槍」。他隨後被送往當地醫院，但仍宣告不治。

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