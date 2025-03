逼澤倫斯基和平談判！美不再與烏共享情報　撤銷衛星影像權限

▲川普和澤倫斯基在白宮掀罵戰後,宣布停止軍援烏克蘭,如今也不願再與烏克蘭共享衛星圖像。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國太空科技公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)7日證實,有鑑於美國政府決定暫停與烏克蘭共享情報,因此該公司已禁止烏克蘭用戶訪問美國政府平台上的衛星圖像。馬薩爾強調,其行動符合美國國家地理空間情報局(NGA)的指示,而美方此舉也被視為對烏克蘭政府施壓,促使其與俄羅斯進行和平談判。

據路透社報導,馬薩爾在聲明中表示,該公司與美國政府及多個盟國簽訂商業衛星圖像供應合約,其中包括全球增強型地理資訊傳遞計畫(GEGD),允許美國政府向特定國家提供商業衛星圖像。馬薩爾表示,美國政府已決定暫時中止GEGD的烏克蘭帳號,並請媒體向NGA詢問進一步詳情。

