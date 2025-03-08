美國15年來「首度執行槍決」！　67歲死囚遺言曝：怕被電椅燒死

▲南卡羅來納州死囚布萊德・席格蒙（Brad Sigmon）被槍決，民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國南卡羅來納州一名67歲死囚7日被執行槍決，成為美國15年來首名選擇以槍決方式伏法的死刑犯。當天他身穿黑色囚服、戴上頭套，胸口貼著白底紅色的靶心，由3名志工手持步槍射擊死亡。他的律師則表示，選擇槍決是因為他擔憂電椅會把他「活活煮熟」。

根據ABC NEWS報導，布萊德・席格蒙（Brad Sigmon）2001年闖入前女友的父母家中，試圖綁架前女友，但最終卻將前女友的父親大衛（David Larke）與母親葛萊迪絲・拉克（Gladys Larke）殺害。他當時向警方供稱，自己計劃帶著前女友共度一個浪漫周末，然後再殺害她並自我了結。

席格蒙7日晚間被槍決伏法，他的律師表示，席格蒙害怕電椅會「將他活活燒死」，又擔心注射死刑會導致肺部充滿血液與液體，進而造成窒息，所以最終選擇槍決。他的法律團隊曾向南卡州最高法院提出緊急請願，希望暫緩執行，但未獲批准。

整個行刑過程由多名證人共同見證，包括受害者家屬、席格蒙的律師、宗教顧問、檢方代表、警探以及3名記者。

3名監獄志工手持步槍執行死刑，在槍決過程中，執法人員距離席格蒙約15英尺，透過牆上的開口開槍。槍聲響起後，目擊者形容，現場傳出巨響，席格蒙的手臂短暫抽搐，胸口出現血跡，他在倒下前似乎還有幾次微弱的呼吸。

大約1分鐘之後，一名醫師走進行刑室，對席格蒙進行約90秒的檢查，並宣布他於當晚6時08分死亡。席格蒙也成為全美15年來首個選擇以槍決方式伏法的死刑犯。

南卡州曾是美國執行死刑頻繁的州之一，平均每年執行3起，但由於難以取得注射死刑的藥物，該州曾暫停死刑長達13年。2024年7月，州最高法院批准恢復執行後，多名死刑犯陸續伏法。目前，南卡羅來納州仍有28名死刑犯，其中2人已用盡上訴機會，只能等待死刑，最快將於今年春天執行。而法庭未來也被允許每5周執行一次死刑。