美國賤賣19.5萬枚比特幣　投資人估損5455億

記者黃翊婷/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)宣布成立戰略比特幣儲備,白宮AI及加密貨幣政策負責人塞克斯(David Sacks)直言,過去10年美國政府出售比特幣獲利3.66億美元,但如果放到今天,總價值可能超過170億美元,相當於損失166.34億美元(大約新台幣5455億元)。

▲比特幣可用於國際匯款或投資。(圖/達志影像/美聯社)

川普日前簽署行政命令,宣布成立「戰略比特幣儲備」(Strategic Bitcoin Reserve),資金將來自聯邦政府透過刑事或民事程序沒收的比特幣,不會花到任何納稅人的錢。

白宮AI及加密貨幣政策負責人塞克斯6日在社群平台X上發文表示,過去10年中,美國政府出售大約19.5萬枚比特幣,獲利3.66億美元(大約新台幣120億元),但如果能夠保留到今天,它們的總價值將超過170億美元(大約新台幣5576億元),這就是短視近利決策對美國納稅人造成的損失。

塞克斯提到,據估計,美國政府目前擁有大約20萬枚比特幣,但並未進行過完整審計,後續將對美國政府的數位資產進行全面盤點。據了解,川普宣布納入儲備的5種數位資產,包含比特幣、以太幣(Ether)、瑞波幣(XRP)、索拉納(Solana)和卡爾達諾(Cardano)。

