美國賤賣19.5萬枚比特幣　投資人估損5455億

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布成立戰略比特幣儲備，白宮AI及加密貨幣政策負責人塞克斯（David Sacks）直言，過去10年美國政府出售比特幣獲利3.66億美元，但如果放到今天，總價值可能超過170億美元，相當於損失166.34億美元（大約新台幣5455億元）。

▲比特幣可用於國際匯款或投資。（圖／達志影像／美聯社）

川普日前簽署行政命令，宣布成立「戰略比特幣儲備」（Strategic Bitcoin Reserve），資金將來自聯邦政府透過刑事或民事程序沒收的比特幣，不會花到任何納稅人的錢。

白宮AI及加密貨幣政策負責人塞克斯6日在社群平台X上發文表示，過去10年中，美國政府出售大約19.5萬枚比特幣，獲利3.66億美元（大約新台幣120億元），但如果能夠保留到今天，它們的總價值將超過170億美元（大約新台幣5576億元），這就是短視近利決策對美國納稅人造成的損失。

塞克斯提到，據估計，美國政府目前擁有大約20萬枚比特幣，但並未進行過完整審計，後續將對美國政府的數位資產進行全面盤點。據了解，川普宣布納入儲備的5種數位資產，包含比特幣、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納（Solana）和卡爾達諾（Cardano）。