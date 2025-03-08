巴西17歲少女「頭髮被剃光」全裸陳屍荒野！　最後目擊者證言曝

▲維多利亞遭人殘忍虐殺後，棄屍森林。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

巴西卡賈馬爾市發生一起駭人聽聞的案件，一名失蹤一周的17歲少女被發現陳屍於距離失蹤地點約5公里的森林。然而她的遺體情況慘烈，生前疑似遭受暴力對待，頸部有深可見骨的傷口，頭髮更是被剃光。警方目前已經鎖定7名嫌疑人，包括死者的前男友，懷疑此案動機可能與復仇或嫉妒有關。

根據《巴西日報》報導，巴西一名17歲少女維多利亞・雷吉娜・德・索薩（Vitória Regina de Souza）2月26日晚間11時下班後便失蹤。監視器拍到她離開工作地點的購物中心後，朝公車站走去，成為她的最後身影。

維多利亞失蹤前曾經透過語音訊息告訴朋友，自己在返家的路上，於車內遭2名男子騷擾，隨後又發現有2名少年與她搭乘同一輛公車，讓她感到很害怕。

根據目擊者說法，維多利亞在公車站獨自下車後，步行穿越一條沒有路燈的小路，隨後便消失無蹤。維多利亞的家人在她失蹤後立即報警，並透過媒體尋求社會大眾的協助，希望能夠獲得任何有關她行蹤的線索。

卡賈馬爾市警備隊（GCM）3月5日利用警犬搜尋，在森林中發現維多利亞的遺體。由於天氣炎熱，屍體腐敗嚴重，而她全身赤裸，頭髮被剃光，身上明顯有遭受酷刑的刀痕。家屬透過她的刺青與耳釘確認維多利亞的身份，並於6日替她舉行葬禮。

警方目前已對14人進行問訊，並鎖定7名嫌疑人，其中包括維多利亞25歲的前男友古斯塔沃・維尼修斯・莫拉埃斯（Gustavo Vinícius Moraes），以及先前與她同搭公車的2名男子、騷擾她的2名男子及車主。

古斯塔沃5日自行到案說明，配合警方調查，但是並未坦承行凶。警方雖然曾經申請針對古斯塔沃的臨時逮捕令，但法院以證據不足為由駁回，然而調查人員指出，他的供詞中存在矛盾，仍不排除他知悉犯罪計畫的可能性。

根據當地媒體SBT報導，警方正在追蹤一名名為「丹尼爾」（Daniel）的男子，他疑似與古斯塔沃有戀愛關係，因嫉妒維多利亞而策劃犯案。此外，警方也已經鎖定2名協助犯案的共犯，並持續搜尋當時藏身於案發森林區的3名嫌疑人。由於本案可能涉及多名嫌犯，警方也在調查是否與犯罪組織有關。