快訊／台中外送員深夜遭撞！噴飛慘死　車牌留現場...酒駕男被逮

記者鄧木卿、潘鳳威／台中報導

台中市西屯區今（8）日凌晨3時許，黎民路與凱旋路口發生一起死亡車禍。一名22歲外送員騎車途中遭車輛撞擊，當場倒地，機車殘骸四散，車體被撞飛至人行道嚴重變形，現場遺留大量血跡。救護人員趕抵後，發現騎士已無生命跡象，緊急送往澄清醫院搶救，但因傷勢過重不治。由於現場未發肇事車輛，警方立即調閱監視器，於一小時內火速逮捕酒駕肇事逃逸的男子依法送辦。

▲▼ 台中市西屯區黎民路與凱旋路口今(8)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據了解， 陳姓外送員（22歲）駕駛機車，沿凱旋路（環中路往僑大路方向）方向行駛，行經黎明路與凱旋路口時，遭吳姓男子（23歲）駕駛的自小客車闖紅燈高速衝撞，陳男當場噴飛倒臥路邊，機車殘骸四散，車體變形。警消獲報到場緊急將傷者送醫，緊急由救護車送至中港澄清醫院急救，仍宣告不治。

由於現場並未發現肇事車輛，但在現場撿到一片疑似來自肇事車輛的水箱罩，且連接車牌的部分仍在，懷疑肇事駕駛逃逸，立即調閱車牌車主與監視器逮人，並於5時許將吳男查緝到案，發現吳男無照駕駛 ，且酒測值超標，訊後依公共危險、肇事逃逸及過失致死等罪嫌，移送臺中地檢署嚴辦；詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。