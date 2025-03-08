詐騙新招「LINE視訊報案」國台語都通　律師傳授1句話破解

記者黃翊婷／綜合報導

又見新詐騙手法！一名網友聲稱，日前接到醫院指控他涉及不法領取管制藥品的電話，接著轉接給一名警員，對方說可以幫忙「LINE視訊報案」，而且國、台語都很流利，幸好他沒有上當。律師林智群也在臉書分享該網友的文章，並表示遇到類似的事情，其實只要回答「我這裡是台北地檢署」，保證對方一定掛電話。

▲網友接到詐騙電話，林智群分享「一句話」防詐騙超萬用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

該名網友在Threads上分享接到醫院指控他涉及不法領取管制藥品的詐騙電話，甚至有假警員聲稱可以「LINE視訊報案」，幸好他選擇先掛斷電話，再自行打給醫院、派出所求證，才沒有上當，而且相較於過去詐團人員大多帶有口音，現在的詐團已經能說出一口流利國、台語，一不小心真的很容易被騙。

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律師林智群7日在臉書轉分享該名網友的文章，表示看到新的詐騙手法，決定分享給大家知道，其實看到「可以用LINE視訊報案」的時候，就知道一定是詐騙了，因為台灣警察還沒有這麼先進，醫院跟警局也沒有一條龍服務，「你以為警察一天到晚長駐在醫院嗎？」

林智群提醒，若接到類似的詐騙電話，可以回答「我這裡是台北地檢署」，保證對方一定馬上掛電話，堪稱是對付詐騙的「百搭款」招式。