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屏東警空中識詐第2彈　「假中獎通知」詐財最常見

▲屏東警分局長林明波分享轄內發生簡訊詐財話術 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局長林明波分享轄內發生簡訊詐財話術 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

張小姐接獲中獎簡訊，聲稱她參加的購物平台抽獎活動中獲得高額獎金，並附上一個連結及LINE@專員，她連絡後對方要她支付3000元手續費得手，隨後再以系統問題要她再匯款5000元，她覺得可疑，連繫購物平台，才知受騙。

▲屏東警分局長林明波分享轄內發生簡訊詐財話術 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局表示，轄內張小姐在2月中旬收到一封中獎通知簡訊，內容聲稱她參加的購物平台抽獎活動中獲得高額獎金，並附上一個連結及LINE@專員，要求她點擊填寫個人資料，將資料畫面PO給LINE@專員。由於她在過年期間的確有在該平台大量購物，因此便深信不疑的點擊連結並輸入姓名、電話及銀行帳號。當張小姐填寫資料後，平台客服來電告知需先支付「手續費」才能領獎，並要求她轉帳至指定帳戶。

她一開始猶豫，但對方強調這是正常流程，且限時辦理，否則視同放棄。她一時心急，便轉帳了3000元。不久後，她再次收到訊息，稱因「系統問題」需再匯款5000元才能完成領獎。此時，她開始懷疑，便聯繫該購物平台客服求證，才驚覺根本沒有舉辦抽獎活動，才知道自己落入詐騙陷阱。

分局長林明波提醒，假中獎詐騙常以簡訊、電話或電子郵件通知受害者獲獎，並要求點擊不明連結或提供個人資料。辨識方式包括查證是否曾參與活動、檢查網址是否與官方相符，並警惕任何需先付款才能領獎的要求等。預防方法包括不隨意點擊陌生連結、不提供個資及向官方確認真偽等。如遇可疑訊息，應立即向警方或165反詐騙專線通報，以免受騙上當。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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