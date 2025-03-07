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「監理所催繳停車費、通行費」是假的　公路局：連結是詐騙網站

▲▼台北市區監理所,櫃台,窗口,罰款,汽燃費 。（圖／記者李姿慧攝）

▲詐騙集團假借監理所名義催收停車費和國道通行費，騙取民眾個資。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙又有新手法，近來不少民眾收到監理站催收停車費和國道通行費的簡訊和電子郵件。公路局表示，監理機關不會寄發國道通行費、縣市停車費繳納通知單或簡訊，連結是詐騙網站，呼籲民眾勿受騙點選不明網址。

公路局表示，最近有民眾收到署名監理站ETC的簡訊及電子郵件，通知民眾通行費及停車費未繳納資訊。經查，該繳費網址或要求下載之App網址連結為詐騙網站。

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公路局指出，國道通行費及停車費都不是公路監理機關業務，各監理站也就不會有發送繳納通知單或簡訊，提醒民眾勿點選或操作不明網址，避免個資外洩或權益受損。

由於國道通行費是由高速公路局委託之遠通電收公司寄發，公路局表示，如有疑義可洽遠通電收公司客服專線02-77161998確認或使用遠通網站入口登入操作；另停車費繳費為各縣市權責，可洽詢各縣市停車管理單位。

公路局提醒，詐騙集團不斷頻繁更新詐騙手法，以假簡訊或網站誘騙點選，民眾請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。若有監理相關業務問題，可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站洽詢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

詐騙公路局監理站停車費國道通行費

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