川普再提「台灣偷晶片」態度軟化　改口反讚台積電：佩服他們

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今日再度提及台灣「偷走」美國的晶片產業，但這次他沒有威脅要祭出關稅，而是改口表示「我不怪他們，反而佩服他們」。川普將責任指向前任政府，認為是他們讓美國失去了晶片產業，使其轉移至台灣。

在白宮的演說中，川普提到全球最大、最強大的晶片公司之一台積電，正在亞利桑那州建造全球最大的晶片廠之一，這將讓美國在晶片市場取得重要地位，這是美國目前所缺乏的。

川普回顧美國晶片史，提到過去美國曾擁有英特爾（Intel），當時由已故前執行長葛羅夫（Andy Grove）領導。川普形容葛羅夫既強悍又聰明，但隨著他的去世，美國逐漸失去了晶片產業，現在幾乎完全轉移到台灣。

川普再次強調台灣從美國「偷走」晶片產業，但他表示「我不怪他們，反而佩服他們」，並將責任歸咎於前任政府，認為他們本可以輕易保護晶片產業。

川普重返白宮前就曾提及「台灣偷美國晶片生意」，當選後更一度揚言要對晶片徵收100%關稅，藉此讓晶片產業「回流」，擴大本土產能，減少對外界的依賴。

川普這番「佩服說」的時機，正好落在台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2814億元），建造「最先進的」晶片生產設施之後幾天。台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮與川普會面後宣布這項投資計畫，表示未來數年將在美國再建造5座晶圓廠。

川普當時表示，台積電將會「建造5座最尖端先進的生產設施」，這項投資案成為川普最重視的政績之一。他在國會對參、眾議員演說時，不忘提到台積電擴大投資，將在美國境內打造全球最強晶片。

川普今天接受媒體提問時，談到拜登時期的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act）時，批評這項法案為美國半導體製造業提供約520億美元補助，簡直是浪費錢。他再次提到台積電的投資案，指他沒有給台積電「全球最強的晶片公司之一」任何補助，表示「他們來這裡是為了（避）關稅」。

台積電早在3日加碼對美投資1000億美元前，就已於去年同意將原本計劃的投資額增加250億美元至650億美元，並在2030年之前在亞利桑那州興建第3座晶圓廠。