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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／一階「32：0」綠也訝異　整軍上陣「複製四大公投」為罷團助拳

▲▼ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 罷團32件罷免藍委案成功「全壘打」。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮浪起，民進黨定調「公民先行」、國民黨用計「以罷制罷」，第一階段連署交由民團跟藍營青年軍比拚，卻是「32：0」的懸殊差距。對此結果，藍營上下全面炸鍋、綠營同樣不敢置信，而在國民黨仍陷於補件泥淖時，士氣大振的民進黨準備整軍上陣，要成為一線罷團強力後援，緊抓這波總預算怒火，交辦各地方黨部商借場地，全台宣講，想盡辦法為二階段罷免再添柴火。

中選會日前公布，目前通過第一階段連署的有32件立委罷免案、罷團首批送件的罷免藍委案成功「全壘打」。然而，包含黨主席朱立倫點名的指標選區吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、伍麗華在內，藍營青年軍發起的12件綠委罷免案全未通過第一階段的1%連署，幾乎每案都遭地方選委會剔除上千份不合格連署，幽靈連署更是來到駭人聽聞的1365件。

大罷免是歷史首次，罷與被罷都是摸著石頭過河，忐忑不安，雙方社群激烈攻防，卻不無吹哨壯膽的味道在。直到第一階段掀牌，「32：0」的嚇人差距無疑為罷團打入一劑強心針，相較藍營還在跟第一階段的1%門檻苦戰，罷團乘勝追擊，由曹興誠主持的反共護台志工聯盟立刻號召全台35個罷免團體，召開「全台大罷免｜反對政治詐騙、找回專業國會」記者會。

記者會上，罷團集結，宣示第二階段罷免行動正式開跑。並公布二階段罷免專屬網站正式上線、成立「罷免宣講團」未來到全台各地進行罷免宣講。各地罷團也按連署熱度、整軍狀況選定二階段開跑時間。然而，二階段連署的10%門檻是場硬仗，有綠營人士則認為，民團整體連署狀況確實超出預期，動能相當驚人「絕對不比政黨組織動員差」。

該人士直言，罷團滿腔熱血、議題串聯能力更是驚人，黨內已定調「公民先行」為主軸，但面對二階段的高門檻，民進黨勢必不能缺席，要審慎研擬進場策略，不搶走民團主導權，適時提供協助，更要提供有理有據論述，成為一線罷團強力後援。

也有黨政人士觀察，罷團成員有活力也有能力，尤其體現在議題串聯上，像是近日花蓮的「葉霸」事件，傅崐萁明顯踢到鐵板，輿論如同野火燎原，「民進黨開一百場記者會也造不出這種勢」；以及王鴻薇、國民黨肉搜罷團工作人員，從本名、公司甚至銀行帳戶全數公開，「這絕對踩到紅線」，而「小美」正面回擊，社群串聯一波「我們都是小美」反制查水表，擴散效果同樣驚人。

且這些爭議都來自原先較難撼動的深藍選區，還包含李彥秀美中置產事件、徐巧芯丈夫劉彥澧德撲風波等，雖該區立委罷免機率未必有多高，但外溢效果明顯，近期政論節目，大罷免與總預算始終是收視保證；打鐵趁熱，民進黨將於月中針對總預算案下鄉宣講，首波預計辦理8場講座，鎖定台中、花蓮等重點區域，與民團分進合擊。黨政人士就直言，總預算案徹底點燃罷免怒火，基層民眾不一定了解衝擊幅度有多大，因此比照2021年四大公投模式，透過更口語化方式讓民眾了解。

除黨中央下場宣講外，地方黨部也要提供奧援，多個黨部已呼籲有志參選2026年議員須主動出擊，包含協助罷團宣講等，累積聲量與戰功。也有地方黨部除守住自家民代外，持續跟在地罷團聯繫，雖未直接下場，但協助活動場地租借、尋找連署區域等，提供客製化服務；至於無罷免立委區域，則由黨公職協助北漂、南漂、中漂甚至東漂罷免支持民眾取得連署書，完善整體後勤工作。

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