日本網購跨境搶市！台灣是第二大用戶群　本土電商全通路策略應戰

▲日本網購平台Mercari推出「城市挖寶巡迴號」快閃活動，特邀熱愛日本文化、鑽研動漫多年的孫沁岳（左）擔任一日店長。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣電商市場競爭白熱化，本土平台業者不只要面對蝦皮、淘寶、酷澎等跨境業者來勢洶洶，日本最大網購市集Mercari也加入這場爭奪戰，去年8月正式進軍台灣後，目前已累計20萬會員數，根據跨境電商代購服務的交易數據，台灣更已成為平台的第二大用戶群，因此率先在台推出全新「Mercari Global shipping」全球配送服務，主打部分商品運費可較先前之國際配送節省高達約70%。東森購物等本土電商則推創新銷售模式因應。

Mercari主打各種偶像周邊、ACG 產品如模型公仔、動漫周邊，以及服飾包包和3c電子等，於2013年創立至今，平台累積上架商品已超過40億件，尤其在「偶像相關商品 」以及「動漫角色公仔、毛绒玩具」和「KPOP、亞洲 CD/DVD」等熱門品類中，台灣市場的交易量位居全球第二，顯示出消費者對於遊戲和興趣商品的高度需求。

▲Mercari日本商業總監、台灣事業負責人石川佑。（圖／記者林敬旻攝）

Mercari日本商業總監、台灣事業負責人石川佑表示，以市場規模來看，台灣並不是最大，但台灣擁有高度親日氛圍，每三人就有一人曾造訪日本，對於寶可夢、吉伊卡哇等各種動漫IP、角色周邊商品接受度高，加上市場相對開放，物流便捷，台灣用戶平均消費金額與頻率都相對較高，這些因素促使Mercari看好台灣市場的發展潛力，選擇台灣作為海外拓展第二站，第一站則是美國。

石川佑提到，雖然已有eBay、酷澎等競爭對手，但Mercari主打獨具特色的日本商品，是與其他平台不同的最大優勢，對於來台開啟跨境業務表現，首月會員註冊數即突破5萬，短短半年內累積會員數突破20萬，對市場前景持樂觀態度，未來也將持續透過促銷活動及優化服務，提升用戶註冊數及消費頻率。

Mercari也首度公布台灣消費者首享的「Mercari Global shipping」服務，部分商品運費可節省高達70%。與之前的運送服務相比，不同類型商品的運費省幅也各有不同，例如女裝、CD、書籍和漫畫等商品可節省約15%至40%的運費，相機和按摩器材可節省更多，還可依需求選擇宅配或7-ELEVEN取貨。

▲東森購物佈局線下市場，每週三到週六在東森廣場台北車站K區地下街推出全新LIVE購物模式，將電視購物LIVE節目搬進商場，消費者能與購物專家面對面互動，試吃、試穿、試用，享受「邊逛邊買」的樂趣！（圖／記者湯興漢攝）

不過在Mercari直接來台之前，PChome網路家庭旗下專營日本跨境代標代購電商「比比昂」，便與之策略結盟、串接，觀察站上長期深受消費者喜愛的三大商品類別，依序是：明星周邊、動漫公仔、時尚精品，目前雙方依舊是官方合作關係，比比昂則是持續擴充日貨購物的選擇與範圍，不僅於站上好物商城設立「48小時上飛機」快速到貨專區，也與全家便利商店攜手合作，進駐「全家」會員APP開設「比比昂日貨」專區，在日本代標代購市場做出顯著的服務差異化。

跨境電商陸續登台，為消費者提供多元的購物選擇，部分業界人士卻認為台灣電商市場近十年來已成為國際大型電商的兵家必爭之地，甚至淪為「境外殖民地」，本土業者生存空間受到嚴重壓縮。為因應此挑戰，走出純線上競爭，東森購物早於數年前即積極佈局線下市場，打造「線上＋線下」全通路策略，透過投資實體門市、拓展體驗式購物場域，並結合東森嚴選商品，帶來更完整的購物體驗。

東森購物提到，集團旗下東森廣場、東森自然美、東森寵物等實體業務，都與東森購物的電商平台相互整合，創造更具競爭力的零售生態圈，未來東森購物將持續發揮自身的品牌信任力與通路優勢，不斷提升消費者體驗，並以「線上＋線下」雙軌並進的策略，穩健發展。