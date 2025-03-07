　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

日本網購跨境搶市！台灣是第二大用戶群　本土電商全通路策略應戰

▲孫沁岳出席Mercari城市挖寶巡迴號啟航活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本網購平台Mercari推出「城市挖寶巡迴號」快閃活動，特邀熱愛日本文化、鑽研動漫多年的孫沁岳（左）擔任一日店長。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣電商市場競爭白熱化，本土平台業者不只要面對蝦皮、淘寶、酷澎等跨境業者來勢洶洶，日本最大網購市集Mercari也加入這場爭奪戰，去年8月正式進軍台灣後，目前已累計20萬會員數，根據跨境電商代購服務的交易數據，台灣更已成為平台的第二大用戶群，因此率先在台推出全新「Mercari Global shipping」全球配送服務，主打部分商品運費可較先前之國際配送節省高達約70%。東森購物等本土電商則推創新銷售模式因應。

Mercari主打各種偶像周邊、ACG 產品如模型公仔、動漫周邊，以及服飾包包和3c電子等，於2013年創立至今，平台累積上架商品已超過40億件，尤其在「偶像相關商品 」以及「動漫角色公仔、毛绒玩具」和「KPOP、亞洲 CD/DVD」等熱門品類中，台灣市場的交易量位居全球第二，顯示出消費者對於遊戲和興趣商品的高度需求。

▲Mercari台灣區負責人石川佑出席城市挖寶巡迴號啟航活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲Mercari日本商業總監、台灣事業負責人石川佑。（圖／記者林敬旻攝）

Mercari日本商業總監、台灣事業負責人石川佑表示，以市場規模來看，台灣並不是最大，但台灣擁有高度親日氛圍，每三人就有一人曾造訪日本，對於寶可夢、吉伊卡哇等各種動漫IP、角色周邊商品接受度高，加上市場相對開放，物流便捷，台灣用戶平均消費金額與頻率都相對較高，這些因素促使Mercari看好台灣市場的發展潛力，選擇台灣作為海外拓展第二站，第一站則是美國。

石川佑提到，雖然已有eBay、酷澎等競爭對手，但Mercari主打獨具特色的日本商品，是與其他平台不同的最大優勢，對於來台開啟跨境業務表現，首月會員註冊數即突破5萬，短短半年內累積會員數突破20萬，對市場前景持樂觀態度，未來也將持續透過促銷活動及優化服務，提升用戶註冊數及消費頻率。

Mercari也首度公布台灣消費者首享的「Mercari Global shipping」服務，部分商品運費可節省高達70%。與之前的運送服務相比，不同類型商品的運費省幅也各有不同，例如女裝、CD、書籍和漫畫等商品可節省約15%至40%的運費，相機和按摩器材可節省更多，還可依需求選擇宅配或7-ELEVEN取貨。

▲▼東森購物專家志銘與藝人徐小可於東森廣場K區地下街舉行2025新春漂漂亂賣會，促銷東購自營商品義大利賈柯巴齊0酒精香檳飲及義大利原裝LOME100%天然石榴精萃。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物佈局線下市場，每週三到週六在東森廣場台北車站K區地下街推出全新LIVE購物模式，將電視購物LIVE節目搬進商場，消費者能與購物專家面對面互動，試吃、試穿、試用，享受「邊逛邊買」的樂趣！（圖／記者湯興漢攝）

不過在Mercari直接來台之前，PChome網路家庭旗下專營日本跨境代標代購電商「比比昂」，便與之策略結盟、串接，觀察站上長期深受消費者喜愛的三大商品類別，依序是：明星周邊、動漫公仔、時尚精品，目前雙方依舊是官方合作關係，比比昂則是持續擴充日貨購物的選擇與範圍，不僅於站上好物商城設立「48小時上飛機」快速到貨專區，也與全家便利商店攜手合作，進駐「全家」會員APP開設「比比昂日貨」專區，在日本代標代購市場做出顯著的服務差異化。

跨境電商陸續登台，為消費者提供多元的購物選擇，部分業界人士卻認為台灣電商市場近十年來已成為國際大型電商的兵家必爭之地，甚至淪為「境外殖民地」，本土業者生存空間受到嚴重壓縮。為因應此挑戰，走出純線上競爭，東森購物早於數年前即積極佈局線下市場，打造「線上＋線下」全通路策略，透過投資實體門市、拓展體驗式購物場域，並結合東森嚴選商品，帶來更完整的購物體驗。

東森購物提到，集團旗下東森廣場、東森自然美、東森寵物等實體業務，都與東森購物的電商平台相互整合，創造更具競爭力的零售生態圈，未來東森購物將持續發揮自身的品牌信任力與通路優勢，不斷提升消費者體驗，並以「線上＋線下」雙軌並進的策略，穩健發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶！超商咖啡優惠一次看

2家速食店也賣「無麵包漢堡」！香酥炸雞、火烤牛肉全變成漢堡包

全台速食店婦女節優惠包！肯德基蛋撻買1送1、頂呱呱炸雞桶7折

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶！超商咖啡優惠一次看

2家速食店也賣「無麵包漢堡」！香酥炸雞、火烤牛肉全變成漢堡包

全台速食店婦女節優惠包！肯德基蛋撻買1送1、頂呱呱炸雞桶7折

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

消費熱門新聞

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶

2家速食店也吃得到超狂無麵包漢堡

全聯「茶飲、茶包」多款買1送1

7-11卡布、厚乳拿鐵「買4送4」

7-11抽出348萬瑪莎拉蒂幸運得主

7-11咖啡茶飲「買8送8、買5送5」

霜淇淋買1送1、咖啡10元喝！超商周末省錢優惠一次看

超市量販生鮮買1送1　高麗菜下殺38元

全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

麥當勞甜心卡3／12升級開賣　數位卡綁定APP「自助點餐可用」

上腳NB科技跑鞋「Rebel v4」　跟著傅孟柏、袁澧林跑步趣

限今天！全家單品咖啡「買6送6」

抽台積電股票！萊爾富「好運卡」

日本網購跨境搶市　台灣是第二大用戶群

更多熱門

相關新聞

東森購物「女王節」加碼回饋　還有機會清空購物車

東森購物「女王節」加碼回饋　還有機會清空購物車

東森購物「女王節」盛大登場，即日起至3月26日推出多重回饋方案，凡於活動期間消費，不限金額即可獲得3%樂透金回饋，若累積消費滿一萬元，還可額外獲得380枚樂透金，讓每一筆消費都能獲得更多驚喜。此外，即日起至3月7日全站累積消費滿6,000元，即可參加抽獎，有機會獲得Jo Malone (30ml)英國梨與小蒼蘭香水，讓每位女王都能在這個特別的日子裡，盡情享受購物的樂趣與優惠。

麻將大賽嗨翻東森廣場「應援親友團」也有獎拿

麻將大賽嗨翻東森廣場「應援親友團」也有獎拿

東森獨家保健品「萬壽元蚓激酶」　勇奪科威特最佳發明獎

東森獨家保健品「萬壽元蚓激酶」　勇奪科威特最佳發明獎

《寶可夢》感謝祭！限量鍍金卡匣大放送

《寶可夢》感謝祭！限量鍍金卡匣大放送

東森購物LIVE進駐台北車站地下街

東森購物LIVE進駐台北車站地下街

關鍵字：

跨境電商Mercari日本網購東森購物

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面