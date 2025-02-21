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寶可夢加傲樂感謝祭！東森廣場歡送最終章　限量鍍金卡匣等你抽

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲ 2024年5月在東森廣場台北車站舉辦的「寶可夢加傲樂祭典」人潮大爆滿。（圖／東森購物提供，下同）

記者王威智／綜合報導

日本超人氣卡片遊戲機《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé）即將迎來華麗謝幕！為感謝玩家支持，官方特別舉辦「寶可夢加傲樂感謝祭」，2月22、23日於東森廣場台北車站K區地下街盛大登場。活動期間將舉行限量「鍍金卡匣」抽獎，邀請訓練家們共度這歷史性時刻。

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲慶祝加傲樂卡匣總發行量一億張的成績，特別發行「限量鍍金卡匣」舉辦抽獎活動回饋給消費者，實體贈品日前在東森廣場「Ga-Olé Station TAIPEI」進行展示。

自2020年登台以來，《寶可夢加傲樂》銷售突破億張，成為無數寶可夢迷的共同回憶。感謝祭現場設有回憶展示區、互動遊戲區及舞台活動，讓您重溫遊戲樂趣。活動期間提供免費遊玩，參與者即可獲得「感謝狀」及抽獎券，現場抽獎將抽出4名幸運玩家，贈送限量鍍金卡匣！ 3月1日起，更可在全台指定機台店鋪領取抽獎券，額外抽出3名得主。

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲▼《寶可夢加傲樂》特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」去年7月進駐東森廣場台北車站，設有8台遊戲機台，也是目前機台數量最多的店點 。

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

《寶可夢加傲樂》最終版本「Lucky STAR Ga-Olé 卡匣」現正熱賣！收錄多款經典寶可夢，更能與全新遊戲機台「Pokémon MEZASTAR」連動使用，對玩家而言極具收藏價值！錯過這次，將再無機會入手！

東森廣場台北車站K區地下街的絕佳地理位置，讓《寶可夢加傲樂》感謝祭成為親子同樂的最佳選擇。邀請所有訓練家於2月22日、23日攜家帶眷，與好友一同參與這場寶可夢盛宴，留下最美好的回憶。孩子們盡情遊玩，家長輕鬆購物，享受美好的週末時光！

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲▼2024年5月在東森廣場台北車站舉辦的「寶可夢加傲樂祭典」人潮大爆滿 。

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

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